El gimnasio ovetense que une tradición, innovación, actividad física y comunidad

El Centro Deportivo Atlas puede presumir de gozar de un excelente estado de forma. En sus casi 36 años de andadura, este clásico gimnasio ovetense se ha consolidado como un lugar de encuentro para personas de todas las edades que acuden a sus instalaciones "para resolver unos problemas y olvidarse de otros". Esa cercanía y el ambiente familiar que se respira entre sus paredes lo convierten en mucho más que un espacio para entrenar: es un punto de referencia para quienes buscan cuidar su salud, mejorar su forma física y compartir aficiones.

Desde su fundación, Atlas ha apostado por evolucionar sin perder su esencia. Renovación de espacios, actualización constante de su oferta deportiva y, sobre todo, un trato cordial y directo con cada socio han sido las claves de su éxito. A esto se suma un equipo de profesionales titulados y altamente cualificados que, en opinión de los responsables del centro, son el verdadero corazón del gimnasio. "El personal es nuestro punto fuerte", subrayan, conscientes de que la calidad humana es tan importante como las máquinas o las instalaciones.

Instalaciones del Centro Deportivo Atlas de Oviedo / Cedidas a LNE

El gimnasio cuenta con más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en salas fitness, de cycling y entrenamiento funcional, piscina climatizada, tatami, estudio de pilates, sauna y cancha de futbito. Todo ello permite ofrecer un abanico de actividades adaptadas a distintos perfiles y objetivos. Entre las más demandadas se encuentran TRX, body pump, mantenimiento, tonificación, fitball, pilates y pilates máquinas, recuperación funcional, ciclo indoor, estiramientos, core, zumba y bailoterapia. Además, el centro ha desarrollado programas específicos para distintos públicos, desde gerontogimnasia para mayores hasta natación para todas las edades, en clases tanto grupales como privadas.

Uno de los espacios más valorados por los socios es la sala de entrenamiento HIIT, que ofrece sesiones de alta intensidad con ejercicios de entre 20 segundos y cuatro minutos de duración, intercalados con periodos de recuperación. Son entrenamientos breves, de apenas media hora, pero muy efectivos para mejorar la resistencia y la quema de calorías.

El Atlas también destaca en el ámbito de las artes marciales, una de sus señas de identidad. Durante años, disciplinas como el tai jitsu, el kick boxing o el jiu-jitsu brasileño han formado parte de su programación, atrayendo tanto a niños como a adultos. Mención especial merece el RBT BJJ Team, filial en Asturias del Mathias Ribeiro Team, cuyo profesor es actual entrenador de Ilia Topuria, campeón mundial de peso pluma de la UFC. Este vínculo convierte al centro en un referente para quienes buscan entrenar jiu-jitsu de primer nivel en la región.

La oferta de servicios no se limita al ejercicio físico. Conscientes de la importancia de un enfoque integral, el centro pone a disposición de sus socios un servicio de asesoramiento nutricional, que completa la adopción de hábitos saludables combinando alimentación y deporte. A esto se suma la incorporación de tecnología puntera como la electroestimulación de Miha Bodytec, capaz de ofrecer en 20 minutos resultados comparables a cuatro horas de entrenamiento tradicional.

Todo ello está respaldado por un horario amplio, de lunes a viernes de 7.00 a 22.30 horas y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas, lo que facilita la conciliación con la vida laboral y familiar.

El Centro Deportivo Atlas no es solo un gimnasio; es, en palabras de sus responsables, "una segunda familia". Esa filosofía de cercanía, junto con la diversidad de disciplinas, la profesionalidad de sus entrenadores y unas instalaciones en continua mejora, explican por qué este veterano centro sigue siendo, décadas después, uno de los lugares favoritos para los ovetenses que buscan salud, deporte y bienestar en un mismo espacio.