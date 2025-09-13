"Hay una cantidad considerable de nutrientes y componentes bioactivos que permiten mejorar la salud de los animales"

La amenaza de las termitas subterráneas para las estructuras de madera de los edificios y el aprovechamiento de desperdicios alimentarios para la ingesta animal en Asturias. Sobre esos ejes, el urbanismo sostenible y la sostenibilidad y economía circular, giró ayer una nueva sesión del ciclo de Desayunos Tecnológicos organizados conjuntamente por Gijón Impulsa y el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA). Una iniciativa para "acercar al entorno empresarial de la Milla del Conocimiento y el Parque Científico Tecnológico los avances de las investigaciones de los grupos y equipos de la Universidad de Oviedo", reivindicó Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa.

El primer ponente fue Alfonso Lozano, profesor titular de la Universidad de Oviedo en el área de Ingeniería de la Construcción, que ofreció la conferencia titulada "Patología de las estructuras de madera afectadas por termitas subterráneas: mapas de termitas". Unas especies que "provocan graves daños al patrimonio", señaló el investigador, que abordó, entre cosas, las diferencias entre la carcoma y las propias termitas, el procedimiento a seguir cuando se detecta un foco, la metodología para hallar la problemática o los planes de algunos ayuntamientos para erradicar las plagas.

Subrayó Alfonso Lozano que, para conocer la durabilidad de una madera, es fundamental reparar en su tipología y en los organismos xilófagos del entorno. "Desgraciadamente en el norte de España hay de todo porque la mayoría de insectos necesitan calor y agua, lo que hay aquí", aseveró el ponente. Sobre las termitas, Lozano apuntó que son insectos sociales que viven en colonias, son de aspecto blanquecino y se alimentan de celulosa, con una organización "muy inteligente", parecida a la de las hormigas. Asimismo, "huyen de la luz y las corrientes de aire", destacó Alfonso Lozano, que recalcó, eso sí, que las termitas más voraces están "lejos de Europa", si bien, con el calentamiento global, ya aparecen con más frecuencia en la zona céntrica del continente. "En Francia, donde tienen un problema muy gordo, cualquier estructura de madera nueva que se ejecute debe tener un diseño específico para evitar las termitas; y, cuando se vende una casa, un organismo analiza si hay ese problema", explicó Lozano, que sostuvo que, en España, hay ayuntamientos que "se han puesto las pilas" en ese sentido, con revisiones y denuncias previas, con especialistas en la materia.

"Las termitas no son audibles sin tecnología", comentó el investigador, que afirmó que la tarea de la inspección previa es sencilla. "Solo haría falta un punzón", manifestó Alfonso Lozano, que abogó por la colocación de amplificadores de señal para escuchar a los insectos. "También hay radares para saber las vibraciones que provocan", agregó el ponente, para quien es clave medir la humedad de la madera. "La evaluación del nivel de daño se puede hacer con ultrasonidos", recalcó Lozano.

Abordó el profesor universitario la normativa propia desarrollada por España denominada "Protocolo de actuación en cascos urbanos afectados por ataques de termitas". ¿Los pasos? El análisis por especialistas del nivel de actividad de las termitas, cuántos edificios padecen la infestación, qué margen de actuación hay, si hay riesgo de colapso en la infraestructura... Además, se contrata a empresas especializadas para el tratamiento y control de la plaga. Para concluir su exposición, Alfonso Lozano trató el caso del casco viejo de Vigo. "Tiene todo lo que se necesita para que la termita crezca feliz, con muchos edificios antiguos y en contacto con una ladera humectada", ironizó. Sobre el actual contexto general, Lozano proclamó que, por precio, se acostumbra a apostar por maderas nórdicas que "no absorben el tratamiento" contra la invasión de termitas. Una de las soluciones, las protecciones por diseño, con la envoltura de edificios con sistemas para impedir la llegada del agua.

"Estudio de casos de aprovechamiento en la cadena de suministro alimentario para ingesta animal en Asturias" fue el título de la ponencia impartida por Laura Calzada Infante, profesora sustituta 80.2-P de la Universidad de Oviedo en el área de Organización de Empresas. "La cadena de suministros alimentaria no es eficiente", aseveró Calzada, que subrayó que, a nivel global, un tercio de los alimentos producidos se desperdician. Entre los propósitos de la investigación, la docente mencionó la identificación de casos de éxito en el Principado en relación a la economía circular o la propuesta de buenas prácticas de reaprovechamiento. Los beneficiarios del proyecto "serían las empresa asturianas y la sociedad, al mejorar el tejido productivo", destacó Laura Calzada. La investigación se centró, por ejemplo, en 77 empresas de la región con una facturación anual de más de un millón de euros.

Calzada departió sobre la jerarquía de los métodos de valorización y también sobre los beneficios del desperdicio alimentario para los animales. "Hay una cantidad considerable de nutrientes y componentes bioactivos que permite mejorar su salud", ensalzó la ponente. Laura Calzada citó la estacionalidad como uno de los obstáculos que acarrea esta generación de residuos. También el "alto contenido de humedad" o los "patógenos" que pueden surgir. Para solventar esta problemática, Calzada abogó por tratamientos con el uso de enzimas o el secado térmico. Por otra parte, la profesora indicó que el uso de microorganismos e insectos alimentados con residuos orgánicos actúan como agentes de conversión para estabilizar el residuo, reducir los riesgos sanitarios y aumentar el valor nutricional.

Laura Calzada aseguró que entre los animales susceptibles de ser alimentados mediante este reaprovechamiento de los desechos alimentarios estarían las vacas, cabras u ovejas, o las aves de corral, cerdos y peces. Hay, no obstante, riesgos como la contaminación física por fragmentos de vidrio, metal o plástico, o química por pesticidas o metales pesados. La ponente, que reclamó el apoyo de la financiación pública para impulsar la investigación, proclamó que el suero de leche y la magaya son los principales residuos destinados a alimentación animal. "Se podrían duplicar; hay un campo de mejora", manifestó Calzada, que, a modo de conclusiones, reclamó el incentivo de técnicas como la extracción de componentes y biorrefinerías. A su vez, la docente expresó el objetivo por parte del equipo investigador de crear una plataforma de comunicación entre empresas dentro de la cadena de suministros alimentaria para aprovechar el desperdicio.

Eduardo Cuesta, director del IUTA, reivindicó el ciclo de Desayunos Tecnológicos como una "actividad realmente enriquecedora", que combina la faceta científica e investigadora y empresarial. Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa, encomió las dos ponencias de la jornada, sobre materias "que reportan un interés empresarial importante", resaltó. "Buscamos desde Gijón Impulsa cumplir ese efecto de transferencia del conocimiento", ahondó Díaz. La próxima cita del proyecto será en octubre, donde las temáticas serán la eficiencia energética y medioambiental.

Alfonso Lozano Martínez / Pablo Solares

Laura Calzada Infante / Pablo Solares