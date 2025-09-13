Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Histórico agosto en el aeropuerto, con 205.574 pasajeros

La terminal asturiana va camino de un nuevo récord anual en usuarios y vuelos

m. r.

Oviedo

El aeropuerto de Asturias sumó en agosto 205.574 pasajeros, una cifra que representa un aumento del 0,6 por ciento respecto al año pasado y que es la más elevada para dicho mes en la historia de esta infraestructura, según ha informado Aena, el ente público para gestionar los aeródromos nacionales.

Además, la terminal de Santiago del Monte (Castrillón) gestionó en agosto 1.513 operaciones de aterrizaje y despegue, un 1,6 por ciento más en la tasa interanual. En el acumulado del año, el aeropuerto asturiano suma ya 1.369.129 pasajeros y 10.485 operaciones, cifras que representan crecimientos interanuales del 2,5 y el 0,9 por ciento, respectivamente.

En su conjunto, los aeropuertos del Grupo Aena en España batieron un récord histórico de pasajeros el pasado agosto, con 33,32 millones, un 3,8 % más que en el mismo mes de 2024, al tiempo que gestionaron 262.001 movimientos de aeronaves (un 3,1 % más) y transportaron 110.076 toneladas de mercancías (un 5,4 % más).

Más pasajeros

En total, los aeropuertos que gestiona Aena (46 aeropuertos y dos helipuertos en España, Londres-Luton y 17 aeródromos en Brasil) transportaron en agosto 38,99 millones de pasajeros, un 4 % más; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, casi un 1 % más, y movieron 123.718 toneladas de mercancías, un 6,3 % más.

En términos acumulados, de enero a agosto han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 258,36 millones de pasajeros, un 4,3 % más, en tanto que se registraron 2,19 millones de movimientos y se transportaron 967.286 toneladas de mercancía, un 6,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

