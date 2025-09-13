Histórico agosto en el aeropuerto, con 205.574 pasajeros

El aeropuerto de Asturias sumó en agosto 205.574 pasajeros, una cifra que representa un aumento del 0,6 por ciento respecto al año pasado y que es la más elevada para dicho mes en la historia de esta infraestructura, según ha informado Aena, el ente público para gestionar los aeródromos nacionales.

Además, la terminal de Santiago del Monte (Castrillón) gestionó en agosto 1.513 operaciones de aterrizaje y despegue, un 1,6 por ciento más en la tasa interanual. En el acumulado del año, el aeropuerto asturiano suma ya 1.369.129 pasajeros y 10.485 operaciones, cifras que representan crecimientos interanuales del 2,5 y el 0,9 por ciento, respectivamente.

En su conjunto, los aeropuertos del Grupo Aena en España batieron un récord histórico de pasajeros el pasado agosto, con 33,32 millones, un 3,8 % más que en el mismo mes de 2024, al tiempo que gestionaron 262.001 movimientos de aeronaves (un 3,1 % más) y transportaron 110.076 toneladas de mercancías (un 5,4 % más).

Más pasajeros

En total, los aeropuertos que gestiona Aena (46 aeropuertos y dos helipuertos en España, Londres-Luton y 17 aeródromos en Brasil) transportaron en agosto 38,99 millones de pasajeros, un 4 % más; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, casi un 1 % más, y movieron 123.718 toneladas de mercancías, un 6,3 % más.

En términos acumulados, de enero a agosto han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 258,36 millones de pasajeros, un 4,3 % más, en tanto que se registraron 2,19 millones de movimientos y se transportaron 967.286 toneladas de mercancía, un 6,5 % más que en el mismo periodo de 2024.