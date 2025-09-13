Impulso a la capacitación digital de desempleadas

El Servicio Público de Empleo (Sepepa) impulsará acciones formativas que mejoren las capacidades digitales, preferentemente, de mujeres desempleadas. El objetivo es "impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural", a la vez que se reduce la brecha de género. Este lunes abrirán la convocatoria de una línea de subvenciones para entidades de formación o sin ánimo de lucro que quieran organizar este tipo de cursos.

La inversión para estas ayudas, que se enmarcan en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, supera los dos millones de euros. Los programas que se pongan en marcha gracias a esta ayuda deberán haber finalizado antes del 1 de abril de 2026. Las entidades interesadas tendrán quince días hábiles para presentar la solicitud.