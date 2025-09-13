Impulso a la capacitación digital de desempleadas
a. g.-o.
El Servicio Público de Empleo (Sepepa) impulsará acciones formativas que mejoren las capacidades digitales, preferentemente, de mujeres desempleadas. El objetivo es "impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural", a la vez que se reduce la brecha de género. Este lunes abrirán la convocatoria de una línea de subvenciones para entidades de formación o sin ánimo de lucro que quieran organizar este tipo de cursos.
La inversión para estas ayudas, que se enmarcan en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, supera los dos millones de euros. Los programas que se pongan en marcha gracias a esta ayuda deberán haber finalizado antes del 1 de abril de 2026. Las entidades interesadas tendrán quince días hábiles para presentar la solicitud.
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
- Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
- Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
- Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego