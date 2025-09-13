Ni Llanes ni Ribadesella, este es el pueblo más bonito de Asturias según National Geographic

La prestigiosa revista National Geographic ha elaborado una lista con los pueblos más bonitos de España entre los que se encuentran varios pueblos asturianos. Pero entre ellos destaca uno por lo especial que es, y no es ni Llanes ni Ribadesella.

Estamos hablando de Bandujo, una aldea asturiana ubicada en el Valle del Oso que, según comentan en la revista, "está rodeada por la imponente visión de las cumbres de escarpadas montañas como el pico Gorrión, ubicado en la sierra del mismo nombre".

PANORAMICA DE BANDUJO. / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

Indican que "este valle es uno de los destinos predilectos de los visitantes, con la Senda del Oso como principal referente, sin embargo todavía se encuentran pequeñas joyas como Banduxu -en asturiano-, apartadas de las rutas turísticas más populares".

Y es que "precisamente el aislamiento geográfico de esta localidad de 40 habitantes, adonde la carretera no llegó hasta el siglo XX, ha permitido que su patrimonio arquitectónico permanezca bien conservado". Así, "en un primer vistazo destaca la robusta torre, construida entre los siglos XI y XIII" que está declarada como Bien de Interés Cultural. También destacan "el palacio y la iglesia, que completan uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la región".

"En esta aldea se puede sentir cómo se detuvo el paso del tiempo en la arquitectura popular que descubre un paseo por sus calles: tradicionales hórreos y paneras, casas de madera deshabitadas que luchan contra el olvido, el antiguo lavadero y otras viviendas de piedra cuyas señas de vida en invierno emergen en forma de humo por las chimeneas", comentan.

Otras propuestas

Antes de emprender cualquier viaje, lo primero que muchos hacen es buscar en Google información sobre el destino. Esta búsqueda rápida permite hacerse una idea general de los lugares más emblemáticos y turísticos. Pero, ¿qué es lo primero que muestra Google cuando se trata de Asturias?

La imagen principal que aparece al buscar el Principado es la de Cudillero, un encantador pueblo pesquero que cautiva a los visitantes con sus casas de vivos colores, dispuestas en terrazas sobre una ladera. Es una estampa tan representativa que se ha convertido en parada obligada para quienes visitan Asturias. Google lo sabe bien, y por eso no solo incluye una imagen de Cudillero, sino dos: una desde el centro del pueblo y otra que muestra una impresionante vista del puerto desde lo alto.

El buscador ofrece hasta diez imágenes destacadas que permiten hacerse una idea bastante clara de los lugares que no pueden faltar en una visita a esta comunidad.

Tras Cudillero, aparece la espectacular Playa del Silencio, ubicada también en este concejo. Se trata de una playa salvaje, de acceso algo complicado, pero que recompensa al visitante con un paisaje único e intacto. Entre las playas que Google destaca también está una muy singular: la playa de Gulpiyuri, en el oriente asturiano, conocida por ser una playa de interior, conectada al mar por una cueva subterránea.

No todo es costa: el motor de búsqueda también resalta algunos de los tesoros históricos del Principado. Entre ellos, la Catedral de Oviedo y la iglesia de Santa María del Naranco, una joya de la arquitectura prerrománica que, desde su ubicación en las afueras, ofrece una magnífica vista panorámica de la ciudad.

El pintoresco pueblo de Lastres también tiene presencia destacada en esta selección fotográfica. Aparece en dos imágenes distintas, y no es casualidad: desde que fue el escenario principal de la serie Doctor Mateo, su popularidad turística se ha disparado. Sus casas de colores, las empinadas calles y las vistas al mar lo convierten en otro imprescindible.

Covadonga

Y para cerrar este recorrido visual, no podían faltar dos de los iconos más reconocibles de Asturias: los majestuosos Lagos de Covadonga y el histórico puente romano de Cangas de Onís, símbolos que resumen la belleza natural y el patrimonio cultural de la región.