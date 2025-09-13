Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

Moratoria de caza hasta 2027 en los territorios más afectados por los incendios de agosto, incluidos los parques de Somiedo, Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Ubiñas-La Mesa (Teverga, Quirós y Lena); suspender el plan de gestión del lobo que incluye la eliminación de 53 ejemplares; y el acotamiento al pastoreo de los bosques quemados, con el cierre perimetral inmediato en caso de que la titularidad sea pública.

Son las tres peticiones más acuciantes al Principado de la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA), un colectivo que acaba de echar andar –empezó a gestarse hace más de medio año– y que aglutina por ahora a 15 colectivos conservacionistas de la región con ánimo de crecer.

La Red tuvo su puesta de largo este mismo viernes en Oviedo, junto a los edificios de la Junta y de Presidencia de forma simbólica, porque una de sus primeras acciones ha sido pedir una entrevista con el presidente del Parlamento, Juan Cofiño, y del Principado, Adrián Barbón. A ambos quieren exponerles el motivo de su constitución, que es el "sostenido e insoportable proceso de degradación de los espacios naturales asturianos en el marco de una regresión ambiental evidente". Por lo que reclaman el "necesario cambio de gestión" de los espacios naturales.

Así lo expuso Alberto López, portavoz de la Red, quien advirtió de que la administración regional no cumple los tres objetivos básicos en la gestión de los espacios naturales, con la conservación como el primero de todos, seguido de la inversión en investigación y educación ambiental, y velar por el desarrollo socioeconómico. "Ahora solo este último es el que tiene toda la atención, pero no redunda siquiera en el territorio, porque asistimos al despoblamiento y envejecimiento de los residentes, a la falta de servicios básicos como colegios o centros de salud... No se cuida la conservación. En investigación este gobierno gasta 0 euros", expuso López.

La Red considera que se están "subordinando los valores ambientales" en beneficio de los puramente económicos de los territorios naturales. Alerta, además, de que el esquema legal implantado en los años 90 no ha sido desarrollado y ha habido "políticas erráticas". En la actualidad, "ni se cumplen las normas ambientales, ni tan siquiera nadie se esfuerza en disimular su incumplimiento".

Los colectivos que integran la red han querido mostrar su especial preocupación por el impacto de los recientes incendios, de ahí que vean necesario aplicar las tres medidas de suspensión de la caza, frenar el plan del lobo y acotar al pastoreo los bosques.

Críticas a la transformación de Somiedo en "un plató de Hollywood"

Los grupos que integra la Red Ambientalista de Asturias son: Asociación de Amigos de la Naturaleza, Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico, Asociación Ecofeminista "Petra Kelly", Colectivo Ecologista de Avilés, Coordinadora Ecoloxista d’ Asturies, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, Fridays four Future, Grupo Asturiano para el Estudio y Conservación de los Murciélagos, Geotrupes, Grupo Naturalista Mavea, Instituto para la Calidad y Educación Ambiental, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, SOS Cuideiru, Teachers for Future y XR Asturies.

En Somiedo encuentra la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA) un ejemplo de que en el Principado se ha priorizado el beneficio económico por encima de la conservación de los espacios. El Parque Natural fue escenario este verano del rodaje de la película "Los Juegos del Hambre", que obligó a reordenar la actividad diaria de vecinos y visitantes. "Creemos que hay lugares en Asturias en los que se podría haber rodado. Ya sabemos que es muy goloso, un caramelo, pero tenemos que tener claro que un parque natural no es un lató de Hollywood", alerta la Red. Tampoco gusta los ambientalistas el mirador geológico de La Farrapona: "Han gastado 400.000 euros para que la gente se haga selfies. Con ese dinero se podría pagar durante años a un geólogo para que explicara el área geológica de Saliencia".

La organización alerta de que esta "mala" gestión se ve en otros sitios aparte de Somiedo: "La masificación turística de los espacios naturales no es el camino".