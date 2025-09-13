La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire / .

Pocos asuntos relativos al campo asturiano han concitado semejante consenso. Los planes de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028–2034, que se hicieron públicos el pasado verano, han destapado la caja de los truenos en todas las regiones de los países socios. Y Asturias no es ni mucho menos una excepción.

El Gobierno regional, las organizaciones agrarias, los expertos en desarrollo rural, los partidos políticos de izquierda y derecha y los profesionales a título particular han puesto el grito en el cielo por los planes de Bruselas para elaborar el futuro presupuesto europeo (Marco Financiero Plurianual 2028-2034) en el que la PAC desaparece porque queda diluida y todos los fondos europeos van en el mismo paquete: las ayudas al campo se medirán con las de cohesión, política social, emigración, gestión de fronteras, seguridad interior...

"Se pierde el concepto global e integrador que había ido adquiriendo la PAC, enfocando las ayudas a todas aquellas actividades económicas del medio rural, no tan solo las del sector primario. Se diluye una política territorial y sectorial, complementaria pero no incompatible, dentro de un plan global a escala estatal en el que el campo tendrá que luchar con otro tipo de inversiones urbanas o industriales", avisan los críticos. La Comisión Europa defiende que el futuro presupuesto (unos 2 billones) responde ala necesidad de "flexibilización y simplificación" para facilitar que el dinero llegue más rápido y ser más eficaces en lo que interesa a cada país. "Es necesario que los gobiernos tengan un papel mayor para determinar ellos mismos que es lo que les importa priorizar", sostienen en la Comisión.

Adiós al "ring fencing".

De ahí la reducción de pilares del presupuesto (de 7 a 4) en el que la PAC queda englobado con otros fondos. En definitiva, desaparece el denominado "ring fencing" o la separación de fondos para fines específicos de forma obligatoria. Esto afecta mucho al campo asturiano, hasta ahora beneficiado por la PAC –que este año dejará en la región cerca de 100 millones de euros para casi 8.000 profesionales– por dos vías, el desarrollo rural y las ayudas directas a la agroganadería.

Los críticos abundan: "No se habla de ganadería, no se habla de desarrollo rural, el tono es puramente economicista para convencer que la agricultura es el futuro.... ¿Qué hay de la soberanía alimentaria, de la sostenibilidad, del cero desperdicio..? La única vara de medir y condicionar las ayudas serán criterios económicos. Los planes de la Comisión son un ataque directo al medio rural, a su economía, a sus servicios. Es muy insolidario".

El Leader, en el aire.

Las ayudas al desarrollo rural desaparecen como tal y hay incertidumbre con lo que pueda pasar con el famoso programa Leader. Éste, en sus orígenes denominado Proder y ambos destinados a impulsar el desarrollo en la zonas rurales, han dejado en Asturias en los últimos 25 años unos 400 millones de euros canalizados a través de distintos proyectos de emprendimiento en el campo (turismo rural, agroalimentación, sector sociosanitario, ayuda a autónomos...). La Comisión atribuye su decisión de eliminar este pilar a que "en ocasiones" los fondos no se utilizaban debidamente.

"Para ser precisos hay que esperar al desarrollo de los reglamentos. Pero es cierto que lo que ahora se conoce es alarmante: la futura PAC pone en duda el futuro del desarrollo rural. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de diversificación y simplificación de costes, como es el famoso y aplaudido ticket rural autónomo, está en riesgo de desaparecer", advierte un analista.

Las dudas y la incertidumbre se abren paso y los "lobbies" o grupos de presión están logrando sus objetivos rápidamente. Las aclaraciones y las presentaciones realizadas por la Comisión a raíz de la primera propuesta han modificado ya parcialmente alguno de los preceptos del primer borrador, mientras que en el Parlamento Europeo ya se han pronunciado en contra del primer documento. Los Estados Miembros, pieza clave en el tridente que debe aprobar la propuesta (Comisión-Parlamento-Consejo) ya han mostrado su disconformidad a diferentes niveles también, como es el caso de España, a través del Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

Incertidumbre en la agroganadería.

Si hay incertidumbre en el desarrollo rural, en el sector agroganadero la inquietud es mayor "No vemos ninguna bondad, todo problemas que se avecinan", resume una dirigente agraria. Los cálculos del Gobierno del Principado cifran en un 22% el tijeretazo a la PAC, unos 86.000 millones menos. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, tachó de "lesiva" la decisión de la UE, que pasaría de destinar 386.000 millones a 300.000 millones al sector primario en el continente. Los profesionales del campo asturiano ven las orejas al lobo: "Como va a haber muchos menos fondos, se incrementarán los requisitos mínimos para recibir pagos... Se pondrá imposible o muy difícil".

La Comisión, contra el debate simplista.

En la Bruselas, niegan la mayor: la próxima PAC será "más justa y más focalizada". Fuentes de la Comisión Europea sostienen que reducir el debate a que habrá un recorte de fondos "no es exacto y es simplista. Es una lectura precipitada. Es mezclar peras con manzanas. El nuevo presupuesto será más elevado, nunca fue tan alto, y más solidario".

La decisión de dejar en manos de los estados a qué quieren decidir sus fondos responde a una lógica: "Hasta ahora la agricultura de España se tenía que medir con otras muy diferentes. Nada tiene que ver el campo español con el finlandés o el irlandés. Es necesario que los gobiernos tengan más decisión". Muchos ha visto en la decisión de Bruselas de ceder poder de decisión a los estados una "nacionalización" de la PAC.

En cuanto al dinero, la Comisión sostiene que hay otros fondos, en otras partidas, que también pueden beneficiar al sector agroganadero, como 218.000 millones que irían a parar a las regiones más desfavorecidas ( en 2018 se determinará cuáles son); 237.000 millones que no están reservados; o más de 400.000 millones destinados a investigación.... "No hay recortes, por tanto", insisten en Bruselas.

Pero en España no se ve así. El Ministro de Agricultura ya lo transmitió: "Esperábamos que el mensaje de la Comisión estuviera centrado en los retos que tenemos a corto plazo: geopolítica, cambio climático y rentabilidad del sector. Necesitamos que nuestros agricultores y ganaderos se reconozcan en la nueva PAC".

Recorte a los veteranos.

Entre los profesionales asturianos cunde el temor de que sus ingresos caigan en picado o directamente desaparezca. Una de las dudas es cómo se va definir "actividad agrícola". Bruselas señala que la ayuda debe dirigirse a los que la ejerzan y contribuyan a la seguridad alimentaria. La Comisión lo tiene claro: "Vamos a combatir el agricultor de sofá". Por tanto, advierte de que el apoyo debe centrarse "en los agricultores que más lo necesitan; jóvenes y nuevos, mujeres, familias y pequeños agricultores, explotaciones mixtas y en zonas con limitaciones naturales".

De aplicarse de forma estricta esto dejaría fueron a un bueno número de asturianos jubilados que ahora cobran la PAC al seguir regentando explotaciones: un total de 1.213, el 16,43% de los perceptores. Pero es que además la mayoría de los que cobran la PAC en Asturias tienen entre 40 y 65 años: un 68,6%, algo más de 5.000 profesionales.

El debate está servido. La Comisión Europea tiene por delante año y medio aproximadamente para negociar y establecer con los estados miembros las pautas definitivas del próximo presupuesto, que debería aprobarse en el otoño de 2017 y entrar en vigor en 2028. Está por ver hasta esa fecha en qué posición queda la PAC.