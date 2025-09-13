Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva portavoz de la asociación Trencats contra el acoso escolar

a. g.-o.

Oviedo

Sandra Miranda, madre de una ovetense que se quitó la vida en Oviedo tras sufrir bullying, será la representante de la asociación Trencats en Asturias. La organización trabaja "por la erradicación del acoso escolar, el maltrato infantil y los abusos en el entorno educativo". "Quiero transmitir que cualquier persona que esté pasando por algo parecido puede ponerse en contacto conmigo, porque no está sola. Mi correo es asturias@trencats.com", explica Miranda. Su objetivo, dice, es que nadie vuelva a sufrir lo que sufrió su hija.

Miranda tiende, además, la mano a Educación para trabajar de manera conjunta en "aquello que falla y ver qué se puede hacer para que nuestros hijos estén seguros". Recuerda que en mayo se anunció un nuevo decreto autonómico para la prevención y erradicación del acoso escolar, pero "nadie me ha recibido desde entonces".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  2. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  3. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  4. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  5. Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
  6. Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
  7. Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
  8. Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

Impulso a la capacitación digital de desempleadas

Tomé pide que la ley antiburocracia no sea "un coladero" de grandes firmas

Nueva portavoz de la asociación Trencats contra el acoso escolar

Tracking Pixel Contents