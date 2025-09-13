Nueva portavoz de la asociación Trencats contra el acoso escolar
a. g.-o.
Sandra Miranda, madre de una ovetense que se quitó la vida en Oviedo tras sufrir bullying, será la representante de la asociación Trencats en Asturias. La organización trabaja "por la erradicación del acoso escolar, el maltrato infantil y los abusos en el entorno educativo". "Quiero transmitir que cualquier persona que esté pasando por algo parecido puede ponerse en contacto conmigo, porque no está sola. Mi correo es asturias@trencats.com", explica Miranda. Su objetivo, dice, es que nadie vuelva a sufrir lo que sufrió su hija.
Miranda tiende, además, la mano a Educación para trabajar de manera conjunta en "aquello que falla y ver qué se puede hacer para que nuestros hijos estén seguros". Recuerda que en mayo se anunció un nuevo decreto autonómico para la prevención y erradicación del acoso escolar, pero "nadie me ha recibido desde entonces".
