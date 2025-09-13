Nuevo revés para Duro Felguera al romperse el contrato de la central eléctrica de Iernut en Rumanía

La compañía pública rumana Romgaz ha decidido romper el contrato con Duro Felguera para la construcción de la central de ciclo combinado de Iernut, en el norte de Rumanía. La empresa asturiana, en preconcurso de acreedores, señaló que la decisión ha sido "unilateral y por sorpresa". Romgaz justifica la resolución del contrato por incumplimientos en la ejecución. Duro lo niega y ha anunciado que está analizando posibles acciones legales.

El contrato de construcción de la central eléctrica, de 269 millones, se firmó en abril de 2023. Duro Felguera sostiene que ha cumplido el contrato "estrictamente, incluso más allá de lo previsto en él, como consecuencia de las modificaciones que Romgaz ha ido introduciendo y las dificultades que han aparecido durante su ejecución por causas imputables a la compañía rumana". Duro añadió que ha tenido que ir asumiendo sobrecostes y desfases y que ha presentado numerosas reclamaciones frente a Romgaz, que, sin embargo, nunca han sido atendidas.

Ambas compañías mantenían negociaciones sobre los sobrecostes y los plazos, para poder continuar con el proyecto de la central de ciclo combinado, pero Romgaz ha decidido, "unilateralmente y por sorpresa", poner fin a esas conversaciones mediante la resolución del contrato. n