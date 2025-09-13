Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo revés para Duro Felguera al romperse el contrato de la central eléctrica de Iernut en Rumanía

La empresa asturiana niega incumplimientos y está preparando acciones contra Romgaz

Central de Iernut

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía pública rumana Romgaz ha decidido romper el contrato con Duro Felguera para la construcción de la central de ciclo combinado de Iernut, en el norte de Rumanía. La empresa asturiana, en preconcurso de acreedores, señaló que la decisión ha sido "unilateral y por sorpresa". Romgaz justifica la resolución del contrato por incumplimientos en la ejecución. Duro lo niega y ha anunciado que está analizando posibles acciones legales.

El contrato de construcción de la central eléctrica, de 269 millones, se firmó en abril de 2023. Duro Felguera sostiene que ha cumplido el contrato "estrictamente, incluso más allá de lo previsto en él, como consecuencia de las modificaciones que Romgaz ha ido introduciendo y las dificultades que han aparecido durante su ejecución por causas imputables a la compañía rumana". Duro añadió que ha tenido que ir asumiendo sobrecostes y desfases y que ha presentado numerosas reclamaciones frente a Romgaz, que, sin embargo, nunca han sido atendidas.

Ambas compañías mantenían negociaciones sobre los sobrecostes y los plazos, para poder continuar con el proyecto de la central de ciclo combinado, pero Romgaz ha decidido, "unilateralmente y por sorpresa", poner fin a esas conversaciones mediante la resolución del contrato. n

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

