Tomé pide que la ley antiburocracia no sea "un coladero" de grandes firmas

La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, advirtió ayer que "las leyes no pueden convertirse en alfombras rojas para que las multinacionales lleguen a Asturies en detrimento de las empresas y comercio local", en alusión a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, pidiendo "más ambición" a la ley Simplifica.

Para Tomé, "las leyes deben tramitarse con rigor para que no se conviertan en coladeros para proyectos como Costco, y otras multinacionales dañinas para el tejido empresarial y de autónomos de la propia localidad". En esta línea, defendió que la ley Simplifica tiene que dotar de herramientas a los trabajadores y a los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma. Por ese motivo, anunció que presentará una serie de enmiendas durante el proceso de tramitación.

La batería de propuestas que presentará la diputada incluyen medidas para asegurar la transparencia y salvaguardar los derechos laborales. También para proteger el patrimonio cultural y natural; así como el cuidado medio ambiental. Además, Somos Asturies velará por impulsar el arraigo territorial entre los proyectos que lleguen a Asturies; entre otras cuestiones.

Son medidas, adelanta, similares a las presentadas ya durante la tramitación de la ley de "proyectos estratégicos", la cual finalmente no recibió el apoyo de la diputada al no considerarla "lo suficientemente dotada de herramientas para blindar a los trabajadores y los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma".