Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomé pide que la ley antiburocracia no sea "un coladero" de grandes firmas

La diputada insiste en no poner la "alfombra roja" a compañías como Costco, después de que la Cámara de Oviedo pidiese más "ambición"

a. g.-o.

Oviedo

La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, advirtió ayer que "las leyes no pueden convertirse en alfombras rojas para que las multinacionales lleguen a Asturies en detrimento de las empresas y comercio local", en alusión a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, pidiendo "más ambición" a la ley Simplifica.

Para Tomé, "las leyes deben tramitarse con rigor para que no se conviertan en coladeros para proyectos como Costco, y otras multinacionales dañinas para el tejido empresarial y de autónomos de la propia localidad". En esta línea, defendió que la ley Simplifica tiene que dotar de herramientas a los trabajadores y a los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma. Por ese motivo, anunció que presentará una serie de enmiendas durante el proceso de tramitación.

La batería de propuestas que presentará la diputada incluyen medidas para asegurar la transparencia y salvaguardar los derechos laborales. También para proteger el patrimonio cultural y natural; así como el cuidado medio ambiental. Además, Somos Asturies velará por impulsar el arraigo territorial entre los proyectos que lleguen a Asturies; entre otras cuestiones.

Son medidas, adelanta, similares a las presentadas ya durante la tramitación de la ley de "proyectos estratégicos", la cual finalmente no recibió el apoyo de la diputada al no considerarla "lo suficientemente dotada de herramientas para blindar a los trabajadores y los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  2. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  3. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  4. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  5. Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
  6. Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
  7. Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
  8. Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado: "Fui a misa a Covadonga tras hablar mucho con el Arzobispo para recuperar la relación; le agradezco su predisposición"

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La Fiscalía resalta la "excelencia" de los informes de las unidades de valoración forense

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

La doctora María Neira, nombrada embajadora de la sidra: "Es una manera de entender la vida"

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

Una moratoria de caza y del plan del lobo en las zonas quemadas, entre las peticiones de la nueva nueva Red Ambiental de Asturias

Impulso a la capacitación digital de desempleadas

Tomé pide que la ley antiburocracia no sea "un coladero" de grandes firmas

Nueva portavoz de la asociación Trencats contra el acoso escolar

Tracking Pixel Contents