Tomé pide que la ley antiburocracia no sea "un coladero" de grandes firmas
La diputada insiste en no poner la "alfombra roja" a compañías como Costco, después de que la Cámara de Oviedo pidiese más "ambición"
a. g.-o.
La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, advirtió ayer que "las leyes no pueden convertirse en alfombras rojas para que las multinacionales lleguen a Asturies en detrimento de las empresas y comercio local", en alusión a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, pidiendo "más ambición" a la ley Simplifica.
Para Tomé, "las leyes deben tramitarse con rigor para que no se conviertan en coladeros para proyectos como Costco, y otras multinacionales dañinas para el tejido empresarial y de autónomos de la propia localidad". En esta línea, defendió que la ley Simplifica tiene que dotar de herramientas a los trabajadores y a los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma. Por ese motivo, anunció que presentará una serie de enmiendas durante el proceso de tramitación.
La batería de propuestas que presentará la diputada incluyen medidas para asegurar la transparencia y salvaguardar los derechos laborales. También para proteger el patrimonio cultural y natural; así como el cuidado medio ambiental. Además, Somos Asturies velará por impulsar el arraigo territorial entre los proyectos que lleguen a Asturies; entre otras cuestiones.
Son medidas, adelanta, similares a las presentadas ya durante la tramitación de la ley de "proyectos estratégicos", la cual finalmente no recibió el apoyo de la diputada al no considerarla "lo suficientemente dotada de herramientas para blindar a los trabajadores y los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma".
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
- Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
- Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
- Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego