Vuelve la gran fiesta de la cerveza a Gijón, y lo hace con sello oficial Paulaner

El ambiente bávaro ya se respira en Gijón. Desde el pasado jueves 11 de septiembre, la Plaza de Toros de El Bibio acoge la XII edición del Oktoberfest, una cita que se prolongará hasta el día 21 con cerveza, gastronomía y música como grandes reclamos. El festival regresa a su escenario original con una novedad de peso: por primera vez forma parte de la red oficial de celebraciones Paulaner, lo que lo sitúa entre los eventos cerveceros más auténticos del país.

El retorno al recinto original no es casual: El Bibio fue el lugar donde comenzó el festival hace más de una década, y su recuperación se lee como una apuesta simbólica por las raíces de esta cita festiva gijonesa.

Más allá de la ubicación, lo que realmente transforma esta edición es su nuevo estatus: el Oktoberfest Gijón 2025 se convierte oficialmente en Oktoberfest Paulaner, sumándose a la red de celebraciones avaladas por la famosa cervecera bávara. De hecho, Gijón se sitúa como el primer Oktoberfest Oficial Paulaner del norte de España y uno de los pocos en España con esta distinción.

Ambiente el pasado jueves en El Bibio. / Pablo Solares

Carta de cervezas y la oferta gastronómica

Entre las claves de la edición 2025 está el despliegue de variedades Paulaner: Weissbier, Münchner Hell y Salvator, junto a botellas especiales como Oktoberfest Märzen y Weissbier Dunkel. También habrá alternativas sin alcohol y más ligeras, incluidas Heineken 0.0%, Cruzcampo Especial sin gluten y Amstel Radler.

La gastronomía juega un papel protagonista: según la web oficial, se ofrecerán distintos puestos con propuestas variadas como kebabs de pollo y verduras, barbacoa estilo alemán, hamburguesas, nachos, pizzas al estilo napolitano y patatas fritas con toppings.

Esta combinación de cerveza y cocina “festiva” pretende recrear sensaciones de un Biergarten bávaro, pero con un giro local.

Música, concursos y ritmo festivo

La animación musical es otro de los pilares del festival: cada jornada contará con DJs que pondrán música y harán ambientación, además de concursos, juegos y sorteos con premios para los asistentes.

Uno de los momentos más señalados fue la inauguración, animada por el DJ Valerio, mientras que hoy, sábado, se vivirá una noche temática con música disco de los 90, y el domingo cerrará con un set especial de "Regreso a los 80"..

Una joven sirviendo cervezas. / Pablo Solares

Horarios, entradas y logística

El Oktoberfest Gijón 2025 abrirá sus puertas todos los días a las 19.00 horas salvo el lunes 15, día de descanso del evento. Los horarios de cierre varían: de domingo a jueves a las 00.00, y los viernes y sábados hasta las 02.00 horas.

La entrada cuesta 2 euros, –se adquiere en taquilla el mismo día y es válida solo para ese día–, y no permite salir y volver a entrar.

Y un detalle a tener en cuenta: la organización subraya la importancia de llegar con antelación, especialmente en fines de semana, por la alta afluencia esperada.

Despedida del verano con espíritu bávaro

Más allá de la cerveza, el Oktoberfest gijonés sigue consolidándose como una auténtica fiesta fin de verano, un punto de encuentro para gijoneses y visitantes que quieren despedir la temporada estival con un evento original, alegre y lleno de sabor.

En esta edición, el sello Paulaner y el regreso a El Bibio refuerzan esa idea de "volver a casa" que la propia organización ha destacado en su campaña promocional.

Un año más, llas expectativas son altas: aunque no hay cifras oficiales anticipadas sobre la afluencia, los organizadores y confían en que esta edición pueda traer a miles de personas de toda Asturias y del norte de España, especialmente gracias a la novedad del reconocimiento Paulaner.