Asturias despide su último domingo de verano con termómetros superando los 31 grados mientras las temperaturas se desplomarán mañana
En la costa, el mercurio alcanzó los 27 grados en Gijón con playas abarrotadas
El último domingo del verano se ha despedido de Asturias con un ambiente propio de pleno julio. El sol brilló sin interrupciones y los termómetros se dispararon en prácticamente toda la región, superando con la barrera de los 25 grados. Las temperaturas más elevadas se registraron en el interior, donde Salas lideró el ranking con 31,2 grados, seguida muy de cerca por Mieres, que alcanzó los 30,6.
La costa tampoco se quedó atrás: en Gijón, los registros se situaron en 27,4 grados, una cifra poco habitual para mediados de septiembre. Este panorama veraniego dejó estampas propias de temporada alta, con playas repletas de bañistas y terrazas a rebosar.
Sin embargo, esta situación tiene las horas contadas. Las previsiones meteorológicas anuncian un brusco cambio de escenario para mañana lunes. Una masa de aire más fresca provocará un descenso generalizado de las temperaturas, que en algunos puntos del interior será de hasta 9 grados menos que hoy. Ciudades como Oviedo pasarán de los 28,5 grados de este domingo a unas máximas que rondarán apenas los 19 grados, devolviendo así al Principado a un ambiente mucho más otoñal.
Con este cambio, el verano se despide definitivamente de Asturias, dejando tras de sí un último coletazo de calor antes de dar paso a jornadas más frescas y variables, características del mes de septiembre en la región.
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
- Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego
- Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión
- La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades
- La jornada escolar partida gana adeptos en Asturias, pero la mayoría de centros elige la continua