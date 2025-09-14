Asturias despide su último domingo de verano con termómetros superando los 31 grados mientras las temperaturas se desplomarán mañana

El último domingo del verano se ha despedido de Asturias con un ambiente propio de pleno julio. El sol brilló sin interrupciones y los termómetros se dispararon en prácticamente toda la región, superando con la barrera de los 25 grados. Las temperaturas más elevadas se registraron en el interior, donde Salas lideró el ranking con 31,2 grados, seguida muy de cerca por Mieres, que alcanzó los 30,6.

La costa tampoco se quedó atrás: en Gijón, los registros se situaron en 27,4 grados, una cifra poco habitual para mediados de septiembre. Este panorama veraniego dejó estampas propias de temporada alta, con playas repletas de bañistas y terrazas a rebosar.

Sin embargo, esta situación tiene las horas contadas. Las previsiones meteorológicas anuncian un brusco cambio de escenario para mañana lunes. Una masa de aire más fresca provocará un descenso generalizado de las temperaturas, que en algunos puntos del interior será de hasta 9 grados menos que hoy. Ciudades como Oviedo pasarán de los 28,5 grados de este domingo a unas máximas que rondarán apenas los 19 grados, devolviendo así al Principado a un ambiente mucho más otoñal.

Con este cambio, el verano se despide definitivamente de Asturias, dejando tras de sí un último coletazo de calor antes de dar paso a jornadas más frescas y variables, características del mes de septiembre en la región.