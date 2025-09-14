Barbón reclamará ante Bruselas mantener la inversión en la PAC y recalcará el papel de Asturias en la industria de Defensa

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostrará en Bruselas el rechazo de Asturias a los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC), previstos para el periodo 2828-2034. El jefe del Ejecutivo asturiano viajará la próxima semana a la capital belga para afianzar alianza en el entorno comunitario en sectores estratégicos como la agricultura, la pesca y la defensa, y aprovechará para dejar clara la postura de su Gobierno ante unas medidas que consideran pueden tener impacto negativo para la región.

“La PAC resulta esencial para el sector primario y, por tanto, para fomentar la soberanía alimentaria, el arraigo territorial, combatir el despoblamiento y avanzar en sostenibilidad. Por todas estas razones, el Principado considera que debilitar la PAC equivale a debilitar el proyecto europeo”, inciden en el Gobierno regional.

Barbón, que se reunirá con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, les trasladará también el potencial de la comunidad asturiana en el ámbito de la defensa. Asturias cuenta con un hub de defensa formado por más de medio centenar de empresas -desde grandes firmas, como Indra, Santa Bárbara, Rheinmetall o Escribano, hasta pymes y compañías emergentes- que aspiran a posicionar la comunidad como referencia en la investigación y el desarrollo tecnológico.

Además, desde el Principado defienden que este sector “contribuye a la dinamización de todos los ámbitos económicos prioritarios recogidos en la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado”.

Gestión de los fondos europeos

Otra de las peticiones que el presidente asturiano llevará en la maleta durante su viaje es que las comunidades sigan participando en el diseño y gestión de los fondos de cohesión. El Principado pretende que se evite la centralización y se aparte a las administraciones autonómicas de decisiones estratégicas para ellas. Igualmente, Barbón volverá a reclamar el mantenimiento del Fondo de Transición Justa más allá de 2027, año previsto para su finalización.

La agenda de Barbón incluye, además, un encuentro con empresarios de origen asturiano, en el que participarán también el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre, y la directora general de Asuntos Europeos, Raquel Fernández.

Esta es la segunda vez que el presidente del Principado viajará a visitar las instituciones europeas en lo que va de año. En febrero estuvo en Estrasburgo, donde aprovechó para reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; el vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y la vicepresidenta de Derechos y Capacidades Sociales, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu.