La costa de Asturias: el paraíso que combina mar, montaña y sabor en cada rincón

La costa asturiana es un espectáculo de naturaleza, tradición y sabor, donde playas, acantilados y pueblos marineros conquistan a cada visitante.

Un espectáculo natural y humano

Es mucho más que un destino de vacaciones: es un auténtico escenario de contrastes. Allí donde los Picos de Europa se precipitan al Cantábrico, el viajero encuentra más de 200 playas, faros centenarios, villas marineras llenas de vida y acantilados que cortan la respiración. No es de extrañar que esté considerada una de las franjas litorales mejor conservadas de toda España.

Pueblos marineros con alma festiva

De Gijón a Luarca, pasando por Llanes, Cudillero o Ribadesella, los pueblos que jalonan este litoral no solo enamoran por su belleza pintoresca, sino también por sus fiestas patronales y gastronómicas. Más de una veintena cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico, una excusa perfecta para saborear la esencia de la tradición marinera.

Un festín frente al mar

Si algo distingue a la costa de Asturias es su cocina marinera. Delicias como el pulpo del pedreru, la angula de la ría del Nalón o las ostras de la ría del Eo se suman a pescados de temporada como el bonito, la sardina o la caballa, preparados tanto con recetas clásicas como en versiones innovadoras que sorprenden a los paladares más exigentes.

Entre bufones, dinosaurios y faros

El litoral astur es también un museo al aire libre. Bufones que escupen agua a presión, playas interiores que parecen mágicas, huellas de dinosaurios y faros que vigilan la costa desde tiempos remotos convierten cada excursión en una experiencia única.

Una costa para vivirla

Surfistas, senderistas, amantes de la sidra, familias en busca de tranquilidad o viajeros deseosos de fiesta: todos encuentran su sitio en esta franja del Cantábrico que lo tiene todo. La costa de Asturias no se recorre, se vive. Y siempre, siempre, invita a volver.