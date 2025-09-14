Dorothée Beatrice Anzie, dominica, gestiona la ayuda asturiana en Benín : "Lo más urgente con el apoyo asturiano en Benín es construir pozos de agua"

Desde hace más de tres décadas, Benín y Asturias caminan de la mano gracias a proyectos de cooperación fomentados por la Fundación Solidaridad con Benín, de Noreña, que ha llevado agua, educación y oportunidades a una de las zonas más empobrecidas del país africano. Dorothée Beatrice Anzie, dominica de la Anunciata implicada en la gestión de esos fondos y que está de visita en Oviedo, explica cómo comenzó su labor, cuáles son las necesidades más urgentes y de qué manera la colaboración asturiana ha transformado la vida de decenas de comunidades.

¿Cómo comenzó su implicación en el proyecto de Benín?

No vivía allí. Me incorporé a la antigua misión mucho después de que comenzara. Me enviaron cuando surgieron algunos problemas con la justificación de proyectos anteriores. Mi labor fue ayudar a la comunidad a encauzar ese proceso y apoyar desde dentro.

¿Qué relación existe entre Benín y Asturias?

Es una relación muy estrecha. En 1987, llegaron misioneros asturianos al norte de Benín, una zona extremadamente pobre. Después, en 1999, lo hicieron las hermanas religiosas. Desde entonces, ha existido una colaboración constante entre ambos pueblos.

¿Cuáles eran las principales necesidades de la zona cuando llegó?

Principalmente, educación, acceso al agua y empoderamiento de la mujer. Las chicas suelen casarse muy jóvenes y no se les da prioridad en el estudio. Nuestra labor fue ir cambiando eso poco a poco, apoyando su acceso a la educación y a oportunidades de desarrollo. También nos encontramos con pueblos sin luz, sin agua potable, sin estructuras mínimas para vivir con dignidad.

¿Qué proyectos se han llevado a cabo?

Muchos. Desde la construcción de colegios, alfabetización de mujeres, pozos de agua, instalaciones de placas solares, hasta proyectos agrícolas y ganaderos.

Uno de los proyectos más recientes fue la construcción de una escuela. Antes, los niños estudiaban sobre troncos de árboles, en aulas improvisadas. Hoy tienen un colegio de verdad, con pupitres, gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación y la Agencia Asturiana de Cooperación.¿Cómo ha sido la colaboración con el Principado?

Muy positiva y necesaria. Desde el principio insistimos en que la solidaridad no se debía ceñir a Benín sino al resto del África. La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha financiado muchos de estos proyectos, y es justo reconocerlo. Es un ejemplo de cómo una organización de Iglesia y una del Gobierno pueden trabajar juntas por un bien común.

¿Cómo se asegura la buena gestión de los fondos?

Eso es fundamental. Gestionamos recursos que no son nuestros. Son fruto del esfuerzo de muchas personas. Por eso, trabajamos con mucho rigor y responsabilidad.

A veces, hemos tenido que hacer cambios en la gestión local cuando detectamos que no se cumplía con ese nivel de compromiso. No basta con la buena voluntad. También se necesita formación, supervisión y mucha conciencia de que cada euro cuenta.¿Qué papel juega la comunidad local en los proyectos?

Al principio, muchos pueblos pensaban que todo lo daríamos hecho. Pero no es así. Les explicamos que los proyectos son un apoyo al desarrollo, pero ellos también deben implicarse. Por ejemplo, en algunos pueblos se pidió que colaboraran y buscaran el agua para las obras. Al principio hubo resistencias, pero finalmente participaron. La educación en la responsabilidad es parte esencial del proceso.

¿Qué necesidades son hoy urgentes?

Hay muchas. Lo más urgente ahora mismo en muchos pueblos son los pozos de agua. Algunas comunidades siguen bebiendo agua sucia, del mismo sitio donde beben los animales.

También hay pueblos que necesitan escuelas.

Cada pueblo tiene necesidades distintas: uno necesita agua, otro luz, otro colegio. Actualmente se contabilizan 66 pueblos con necesidades identificadas.

Hay que priorizar según urgencia.¿Qué le gustaría decir a quienes apoyan estos proyectos desde Asturias?

Muchísimas gracias. De corazón. A todas las personas, instituciones, sacerdotes, la diócesis, la Agencia Asturiana… No han dejado de apoyar, incluso cuando ya no hay misioneros allí. Gracias también por la confianza que depositan en nosotras, las hermanas, para gestionar los fondos y los proyectos. Gracias en nombre de todo el pueblo del norte de Benín.