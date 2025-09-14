Los dueños de la mina de Cerredo sacaban chatarra antes de tener la autorización

La empresa de la mina de Cerredo comenzó a extraer chatarra de las instalaciones en el municipio de Degaña sin contar aún con ningún permiso para ello, y antes incluso de que el Principado validase como administración que la firma era la nueva titular del complejo minero, un trámite imprescindible para comenzar a operar en la explotación.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, los transportes de chatarra procedente del exterior de la mina de Cerredo comenzaron en enero de 2022, aunque no fue hasta abril de ese año cuando el Principado autorizó el cambio de titularidad. La empresa presentó en junio de ese mismo año su "plan de desimpactación", en el que relataba los aprovechamientos tanto del carbón preexistente en el exterior como de la chatarra. Sin embargo, cinco meses antes ya había trasladado algunos centenares de toneladas de material destinado a una empresa vasca.

Albaranes con datos sobre la carga de chatarra en la mina de Cerredo. / LNE

El expediente de autorización de transmisión de los derechos mineros de la explotación de Cerredo se inició en octubre de 2021, tras un escrito del administrador concursal de la Compañía Minera Astur Leonesa, que se encontraba en liquidación. El Principado comunicó el 29 de diciembre de ese año que iniciaba el expediente y requirió a Combustibles Astur Leonesa (Combayl), la nueva titular tras la compra, que presentase documentación, y también que acreditase la capacidad legal y técnica, así como el compromiso de que asumiría las condiciones existentes establecidas en el plan de cierre.

Combayl no remitió al Principado la documentación exigida hasta los días 28 y 29 de enero, pero ya entonces había empezado a extraer maquinaria y chatarra de la explotación. El expediente para autorizar el cambio de titularidad de los derechos mineros aún se tramitó varias semanas y la resolución final se firmó el 21 de abril de 2022. La rubricó la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz, por delegación del que era consejero, Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa.

Tras la resolución final, la dirección general de Minas aún pidió a Combayl para que informase de todos los bienes en los espacios mineros, tanto aquellos que se preservarían como los que estarían sujetos a venta o reutilización. Tras solicitar una prórroga de cinco días a ese plazo, Combayl traslada el 10 de mayo la citada relación de bienes. Es en ese documento en el que recalca en lo relativo a la "chatarra" que "todo elemento susceptible de ser catalogado como chatarra recuperada o recuperable, tanto en interior como exterior, es y será propiedad de Combayl".

De hecho, el primer albarán de transporte, por el cual Combayl traslada chatarra a una empresa guipuzcoana especializada en la gestión de residuos industriales, tiene como fecha el 19 de enero. Se trató de un porte de 24,5 toneladas de material cargado en Cerredo.

Albaranes con datos sobre la carga de chatarra en la mina de Cerredo. / LNE

Entre el 19 de enero y el 2 de febrero se produjeron al menos 21 viajes en camión de chatarra, siempre con la empresa vasca, radicada en Vergara, como destinataria. Cada uno de los transportes tenía un peso de entre 17 y 25 toneladas, según la copia de documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Los transportes de chatarra se reanudaron en el mes de junio de 2022, ya con el cambio de titularidad oficializado, momento en el que comenzaron las inspecciones del Principado a la explotación. Hasta esa fecha, no se había producido ninguna visita a la zona por parte de la dirección general de Minas, según el listado de inspecciones trasladado por el Principado a la comisión parlamentaria que investiga el accidente del 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal en el interior del tercer piso de la explotación.

Tres años antes, en agosto de 2022 y apenas dos meses después de que Combayl pudiese operar en la mina de Cerredo con todos los permisos concedidos se produjo otro accidente en el que falleció un trabajador y otro sufrió la amputación de una pierna. A consecuencia de la investigación relativa a ese accidente también se comprobó que la empresa extraía carbón ilegalmente, esta vez en el piso sexto. n