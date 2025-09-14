Indra apunta al corazón de Asturias con los dos nuevos proyectos que suma a su futura fábrica de blindados de Gijón

Las metáforas bélicas las carga el diablo, pero podría decirse que, tras desembarcar y tomar posición en Gijón, la multinacional española de defensa Indra ha desplegado esta semana sobre la mesa de mando sus planes de conquista en el corazón de Asturias. Al proyecto para erigir una fábrica de vehículos militares en El Tallerón, las instalaciones ubicadas junto al puerto gijonés, la compañía prevé añadir la implantación de una pista de pruebas para blindados en las Cuencas mineras y un centro de investigación y desarrollo (I+D) en la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Han pasado ya seis meses desde el 13 de marzo, cuando, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar los planes estratégicos de la compañía cuyo mando acababa de asumir, el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció la adquisición de El Tallerón de Gijón, la histórica nave de calderería pesada de Duro Felguera. La noticia sorprendió incluso a importantes cargos de la empresa compradora y del Gobierno asturiano. El equipo del directivo cosladeño optó por el enclave gijonés ante el portazo de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas a la oferta de compra de la fábrica de blindados de Trubia (Oviedo).

La operación, con todo, no fue ni mucho menos inmediata. Comenzó entonces un proceso muy hermético de negociación entre Indra y Duro –la primera contó con el asesoramiento del bufete ovetense Ontier– en el que jugaba un papel clave un elemento común a ambas sociedades: el Estado español. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla el 28% del accionariado de Indra, razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez está detrás de la estrategia para convertirla en la gran empresa española de defensa. La SEPI es también el árbitro de los destinos de Duro, a la que rescató en 2021 con 120 millones de euros, por lo que sus consejeros gozan de poder de vetar decisiones estratégicas.

Indra llegó incluso a valorar otras opciones para ubicar su planta de blindados, pero a finales de julio se materializó la compra de El Tallerón por 3,6 millones de euros. El proyecto de Indra es desembolsar 43 millones para transformar en profundidad las instalaciones, donde podrían trabajar hasta 800 personas en el escenario más optimista, si al máximo de 500 previstos en la futura fábrica de blindados se suman los 300 del centro de sistemas de tráfico aéreo (actualmente hay 200 y la empresa quiere contratar a un centenar más), que se trasladarán desde su actual ubicación en el Parque Tecnológico de Gijón.

En aquella comparecencia en las Cortes, Escribano explicó los motivos por los que había escogido Asturias como territorio para lanzar Indra Land Vehicles, su nueva filial de vehículos terrestres, concebida para dar respuesta a conflictos bélicos como el desatado en 2022 en Ucrania. "Será un gran vector de crecimiento industrial que intentará maximizar las regiones donde tradicionalmente se han fabricado estos equipos", afirmó el madrileño, que expresó su inclinación hacia una comunidad autónoma, la asturiana, "fuertemente industrializada" y en la que "hay una red de proveedores suficientemente experimentados que suministrarán los sistemas que necesitamos".

Esta afirmación está respaldada por la existencia del Asturias Hub de Defensa, asociación que agrupa a más de medio centenar de empresas regionales –la mayoría pymes y "start-up"–, las cuales suman alrededor 2.500 empleos. Sus actividades son variadas, como la logística industrial, la fabricación de robots, vehículos no tripulados, sistemas de seguridad y vigilancia, maquinaria de carga, simulación digital de procesos industriales o ingeniería de aviación.

Una gran expectación

Entre aquella comparecencia de Escribano en las Cortes y la que realizó el pasado martes en la sede de Presidencia junto a Adrián Barbón, en Oviedo, han transcurrido seis meses. Un semestre en el que Indra se ha convertido en una de las compañías que más expectación despiertan en los círculos políticos y económicos de Asturias. Algunos consideran que su desembarco es un alivio que compensa los nubarrones que acechan a la siderurgia, hoy por hoy el pilar industrial de la región, pero sumido en un peliagudo escenario por la importación masiva de acero barato de Asia y los altos costes energéticos europeos. Otros llaman a la prudencia y apuntan que un sector no reemplaza a otro de la noche a la mañana.

Con todo, Indra anunció el martes una nueva inversión en la que trabaja de la mano con Hunosa: la construcción de un circuito de pruebas de 1.600 metros de longitud para los vehículos fabricados en El Tallerón. El emplazamiento: algún antiguo terreno minero de Mieres o Langreo.

A eso se añade un tercer proyecto, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA: un centro de I+D en Oviedo. Una de las naves del recinto de La Vega que podrían interesar a Indra es el conocido como taller de utillaje, situado en medio del complejo y de 3.798,5 metros cuadrados de superficie. Con todo, la cúpula de la multinacional se desplazará en las próximas semanas a las instalaciones para valorar la operación y escoger el espacio idóneo.