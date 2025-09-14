López Ares, en el nuevo equipo económico del PP nacional
El nombramiento de la exdiputada "refuerza al partido en Asturias", asegura Queipo
El comité ejecutivo del PP aprobará mañana el nombramiento de la asturiana Susana López Ares como una de las coordinadoras de área de la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal. Junto a ella serán designados Irene Garrido, Mar Vaquero, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda. De esta manera, el Partido Popular "reforzará su equipo económico tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez", según aseguró ayer en un comunicado la formación que preside Alberto Núñez Feijóo. Desde las filas de los populares se traslada que el Ejecutivo central "sigue sin acometer una reforma que se adecúe al mercado actual, al mismo tiempo que los trabajadores autónomos cada vez están más asfixiados". Susana López Ares, que se encargará del área de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial, fue diputada autonómico y nacional y es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, donde ejerce como profesora. "Su nombramiento es una gran noticia para el PP de Asturias que sigue reforzándose en el conjunto del PP nacional", indicó Álvaro Queipo, presidente regional de la formación.
