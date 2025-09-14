Muere el filósofo y teólogo mierense Tino Quintana, referente de la bioética

El filósofo y teólogo mierense Constantino Ricardo González Quintana, más conocido como Tino Quintana, falleció este sábado en Oviedo a la edad de 75 años a causa de un cáncer.

Doctor en filosofía y teología, ejerció como profesor de Secundaria en Gijón, Lugones y Turón. Además, enseñó bioética en varios organismos del Principado (la Unidad Docente del Sespa y el Instituto Adolfo Posada) y en algunas universidades españolas. Asimismo, perteneció a la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias y al Comité de Ética para la Atención Sanitaria del área sanitaria V (Gijón, Carreño y Villaviciosa). Fue el impulsor del desarrollo del documento de Instrucciones Previas en Asturias. En la actualidad era vocal del Comité de Ética para la Investigación del Principado de Asturias.

Persona muy querida y respetada, lo que más motivaba a Tino Quintana en los últimos tiempos era “estar con su nieto, Luca”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA Mari Cruz, una de sus hijas. Ha dejado otro hijo, Gonzalo, y viuda, María de la Cruz.

Testimonio de la enfermedad

Tino Quintana resumió el itinerario en la enfermedad que ha puesto fin a su vida en su blog personal, en una entrada titulada «Pintaré un camino», publicada el pasado día 5: “Me encuentro trazando un nuevo camino en el box número tres del hospital de día oncológico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Somos seis pacientes”, señalaba. Y añadía: “Me invade el recuerdo de la imagen de mi nieto, sonriéndome y proyectándome luz con sus grandes ojos. Intuye que me pasa algo serio, me cuida y me dice con más frecuencia aún que antes ‘¡te quiero, abu!’, o ‘dame la mano para que no tropieces?”. Como colofón, reflexionaba: “El tiempo cronológico parece que no pasa como antes. Queda la gracia de la oportunidad, el atractivo del momento, el encanto de cada ocasión —la "charis" y el "kairós" de los griegos—. Hay dos versos de Magdalena S. Blesa, que representan lo que ahora pienso y siento: ‘Pase lo que pase, seguiré adelante. / Si se acaba el mundo, pintaré un camino'”.

"Maestro en ponerse en la piel del otro"

La pediatra del HUCA Isolina Riaño trató a Tino Quintana durante muchos años en diversos ámbitos de la bioética: “Era un gran defensor de la vida y aportaba su enorme formación humanística y filosófica”, destaca. Y añade: “Vivió la enfermedad y la muerte con una gran serenidad”.

También le conoció Teresa González Martínez en el Comité de Ética del área V: "Más allá de su pasión por la filosofía, la música y la literatura, Tino Quintana fue, de alguna manera, maestro en ponerse en la piel del otro, en la decisión prudente, respetuosa y cordial".

Tino Quintana era hermano del misionero Ángel Eladio González Quintana, “Yayo”. Al igual que él, se ordenó sacerdote, pero pasado un tiempo dejó el ministerio religioso. Es autor de dos libros: “Dos siglos de lucha por la vida: XIII-XIV. Un capítulo de la historia de la bioética”, publicado en 1995, y este mismo año alumbró “El niño de la Estrella”, que llevaba por subtítulo “Historia de un verano diferente”.

Funeral, el lunes

La capilla ardiente del filósofo y teólogo está instalada en el tanatorio de Los Arenales, de Oviedo. Mañana lunes, día 15, a las 13.00 horas, se celebrará el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Isidoro el Real y, acto seguido, se procederá a su incineración.