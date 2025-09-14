Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios

Asturias afronta el curso académico con una apuesta decidida por la Formación Profesional (FP). El Principado ha puesto sobre la mesa 12.475 plazas, 170 más que el año pasado, y amplía la oferta con nuevos ciclos y especializaciones vinculadas directamente a las necesidades de las empresas locales ante el boom que vive este tipo de enseñanza, relegada durante años y que ahora cuenta cada vez con más demanda. El objetivo es que los jóvenes encuentren en estos ciclos una vía de acceso rápida y eficaz al mercado laboral. De hecho, la empleabilidad ya supera a la de los universitarios en la región según un reciente informe.

En los últimos años, la FP ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una alternativa sólida frente a la Universidad, especialmente en un contexto en el que muchas empresas asturianas demandan perfiles técnicos cualificados. Según el último documento del Observatorio de la Formación Profesional, en el año 2024 los graduados en FP ya tenían mayor empleabilidad que los universitarios, con unos porcentajes que no han parado de crecer desde 2020.

Con 110 ciclos presenciales y 10 cursos de especialización, el mapa educativo de FP en Asturias se extiende de Oriente a Occidente, buscando responder a las demandas de las empresas. Junto a ellos, también se estrenan tres cursos de especialización, los conocidos como "másteres de la FP", que condensan unas 600 horas de formación práctica y responden a áreas emergentes o en transformación.

La mayor parte de la oferta se concentra en los ciclos de grado superior, dirigidos a quienes han cursado Bachillerato. Este curso hay en Asturias 65 titulaciones diferentes, repartidas en un amplio abanico de áreas que van desde Administración y Gestión hasta Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En medio, una extensa variedad que refleja la diversidad productiva asturiana: Electricidad, Energía, Hostelería, Sanidad, Química, Comercio, Informática o Servicios Socioculturales.

En el caso de los ciclos de grado medio, que exigen el título de Educación Secundaria Obligatoria, se ofertan 36 titulaciones. La variedad es similar a la del grado superior, con la excepción de Energía y Agua y de Edificación y Obra Civil, reservadas a niveles más avanzados.

Por último, la FP básica, destinada a estudiantes a partir de Tercero de ESO, cuenta con 11 ciclos en 10 áreas distintas, una puerta de entrada para quienes buscan un aprendizaje práctico desde etapas tempranas.

La red educativa se articula en 65 centros repartidos por toda la geografía asturiana. Oviedo concentra la mayor parte, con 14, seguida de Gijón con 11 y Avilés con 9. El Occidente dispone de seis centros y el Oriente de siete, lo que permite extender las oportunidades de formación más allá de las grandes ciudades.

Además de los institutos de enseñanza secundaria (IES), Asturias cuenta con cuatro Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), ubicados en Avilés, La Felguera, Gijón y Oviedo, especializados en FP y con mayor flexibilidad para adaptar su oferta a los cambios del mercado laboral. La apuesta del Principado por reforzar la FP responde a una tendencia nacional: cada vez más estudiantes optan por esta vía formativa. Las empresas, por su parte, ven en ella una solución a la falta de relevo generacional y a la escasez de perfiles técnicos en sectores clave.

Con los nuevos ciclos y especializaciones, Asturias busca consolidar un modelo educativo capaz de conectar las aulas con la realidad laboral, ofreciendo a los jóvenes herramientas prácticas y a las empresas profesionales preparados. La FP, cada vez más especializada, se presenta así como una palanca para el desarrollo económico y social de la región.