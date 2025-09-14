Zapico insta a cerrar el paso a la extrema derecha en Asturias
El dirigente de IU y consejero del Principado pide "puntos en común" con el resto de la izquierda
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el máximo dirigente de la formación en Asturias, Ovidio Zapico, coincidieron ayer en un análisis que sitúa la reacción de las fuerzas progresistas como "clave" para "poder parar" los gobiernos de derecha y extrema derecha que ya se están produciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Así lo apuntaron durante el acto de inicio del curso político de IU de Asturias, en el que Zapico alertó de la necesidad de llegar a puntos programáticos en común en una situación que interpela a la izquierda política, sindical y social. "Hay una realidad innegable que no habíamos conocido durante estas casi ya cinco décadas de democracia, y es que hoy existe un riesgo real de que la extrema derecha llegue a tener consejeros o consejeras en el Gobierno de Asturias, con todo lo que esto puede suponer", señaló Zapico. A juicio del dirigente de IU y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, la izquierda tiene que "hacer una reflexión y saber que, si no empiezan a alcanzar puntos en común programáticos y ver cómo afrontar ese reto que viene por delante, posiblemente, la situación, dentro de dos años, sea muy distinta en Asturias".
