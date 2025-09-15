Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos

El último lustro de crecimiento económico les ha sentado bien a los ricos asturianos, según sugiere la información estadística sobre sus declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio. El número de contribuyentes situados en los niveles de ingresos anuales más altos (por encima de 150.000 euros) y el de aquellos que superan el millón de euros en dinero y propiedades atesoradas se han expandido a velocidades notables, superiores a las observadas en otras comunidades cercanas.

La Agencia Tributaria acaba de divulgar los números sobre la liquidación del impuesto de patrimonio del ejercicio fiscal de 2023 (declaraciones presentadas en 2024), con este balance en la región: 4.441 contribuyentes asturianos, 322 más que un año antes y 788 más que en 2019. El patrimonio agregado de esas personas, valorado con arreglo a los criterios del tributo, asciende a unos 10.500 millones de euros, en su mayoría (6.442 millones) en capital mobiliario: depósitos bancarios, fondos de inversión, participaciones empresariales cotizadas o no…Otros 2.224 millones corresponden a propiedades inmobiliarias.

El perfil

¿Cómo son esos asturianos acaudalados que tributan por Patrimonio? La obligación de presentar la declaración y en su caso de pagar el impuesto nace a partir del momento en que se superan los 700.000 euros de capital, aunque si se considera que el valor de la vivienda habitual está exento en Asturias hasta un límite de 300.000 euros, puede decirse que por lo común el contribuyente supera el millón en propiedades. El patrimonio medio de esos ciudadanos era de 2,34 millones en 2023, añade la información de Hacienda.

La nómina de obligados tributarios suele estar formada por empresarios, profesionales y directivos con altos ingresos, y rentistas. Y las variaciones en su número guardan por lo general relación con dos situaciones: por un lado, el signo del ciclo económico, que en años de crecimiento como los recientes dilata el valor de los patrimonios y la relación de quienes acumulan niveles altos de riqueza; por otro lado, los crecientes controles de los servicios tributarios también hacen aflorar patrimonios no declarados.

El avance relativo del número de "ricos" en Asturias (21,5% entre 2019 y 2023) ha sido llamativamente superior a los registrados en otras regiones del Noroeste en el mismo período: Galicia (11,5%), Castilla y León (3,2%) y Cantabria (3,3%). En los ejemplos que suele utilizar el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) en sus publicaciones periódicas sobre fiscalidad autonómica, el Principado aparece de manera recurrente entre las comunidades con una presión fiscal más alta sobre los patrimonios cualificados, mayor siempre que la atribuida a los recaudadores en Galicia, Castilla y León y Cantabria.

También en el IRPF

El retrato estadístico que hace la Agencia Tributaria sobre el comportamiento del impuesto de patrimonio en Asturias –por el que recauda unos 24 millones de euros íntegramente destinados a la financiación del Principado– es congruente con lo que también ha ocurrido en este tiempo con los contribuyentes que forman parte de la élite con mayores ingresos anuales: los asturianos que declaran en el IRPF rendimientos superiores a 150.000 euros pasaron de 1.418 en 2019 a 2.281 en 2023. La variación en términos relativos (60,1%) supera a las observadas en Galicia (55,5%) y Cantabria (58,8%), e inferior a la castellano-leonesa (69,7%).

Cabe precisar que la alta inflación acumulada en esos años (15,9%) habrá engrosado con seguridad ese grupo con contribuyentes que, en términos reales, tienen ingresos inferiores a los 150.000 euros de 2019. Otro tanto puede decirse sobre la nómina de quienes declaran por Patrimonio: el millón de euros de ahora equivale a 840.000 euros de entonces. Ni los mínimos exentos ni las escalas de gravamen ni otros elementos de ambos tributos han sido deflactados en Asturias en estos años.