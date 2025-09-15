Barbón defiende el gobierno de coalición con IU: "Fue ratificado amplísimamente por la militancia socialista"

El presidente del Principado y secretario de la FSA, Adrián Barbón, ha recordado esta mañana que todos los acuerdos poselectorales de su partido deben someterse al voto de la militancia y que en el caso de la coalición de gobierno con Izquierda Unida fue refrendada por más del 90 por ciento. Se ha manifestado así tras las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Cofiño, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, en la que afirmó que el PSOE “pudo haber intentado en Asturias algo distinto al pacto con IU”.

Barbón ha insistido en que su partido es “el más democrático de cuántos hay” y que la militancia es “absolutamente soberana para decidir”. “Quiero recordar, en ese sentido, que el pacto de gobierno fue ratificado amplísimamente y que cualquier acuerdo futuro o cualquier posición futura necesariamente, porque así lo dicen los estatutos, necesita de la conformidad de la militancia”, ha remarcado.

El presidente del Principado que no ha querido profundizar demasiado en la entrevista de Cofiño, al que recuperó para la política de cara a las elecciones de 2019 y después le nombró vicepresidente del Principado, sí que ha recogido alguno de los guantes lanzados por el presidente de la Junta. En concreto, en lo que respecta a fomentar el diálogo de las distintas fuerzas políticas.

Barbón ha tendido la mano al Partido Popular de cara a la próxima negociación presupuestaria. “El mejor espacio para demostrar la voluntad de diálogo es la negociación del presupuesto de Asturias para 2026”, ha dicho, antes de añadir: “Foro, directamente, como sabemos que va de la mano del PP, pues lo incluimos en la actuación”.

Sin embargo, este buen gesto ha ido acompañado también de un dardo para el presidente de los populares, Álvaro Queipo, por sus declaraciones estos últimos días. En primer lugar, ha apuntado, con “su incapacidad para condenar los homicidios de Gaza, condenar el asesinato de 20.000 niños y niñas”; y luego, “habló y defendió al señor Tellado”.

A pesar de eso, ha insistido el presidente regional, “nosotros seguimos tendiendo la mano”.

Respecto a las cuentas, aunque todavía no hay fecha para su debate, ha adelantado que viene van a estar muy ligadas a la educación, con la implementación del acuerdo 'Asturias Educa' alcanzado recientemente con las organizaciones sindicales, y a la prevención y extinción de incendios.