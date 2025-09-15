Compra ya tus entradas para disfrutar del directo de Sebastián Yatra en Oviedo
No dejes pasar esta oportunidad y conoce la música en vivo del artista colombiano
M. O.
Mañana martes 16 de septiembre Sebastián Yatra llega al recinto festivo de la Ería en Oviedo para deleitar al público asturiano con uno de sus increíbles conciertos. Esta es tu última oportunidad para comprar tus entradas para asistir a su show que comenzará a partir de las 21.00h, ¡quedan muy pocas entradas!
Su gira "Entre Tanta Gente" está pensada para hacer del verano de sus fans el mejor de sus vidas. Y es que desde mediados de julio, el artista colombiano está llevando por todo el país su emblemática música, para que los fans de cada rincón de España puedan conocer su directo.
Sebastián Yatra es un cantante, compositor y músico colombiano, ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, conocido por su encantadora fusión de balada romántica, pop latino y ritmos de reggaetón. Con más de 37.500 millones de streams combinados y más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yatra es un creativo polifacético que desafía la categorización dentro de un único género.
Con más de 63,8 millones de seguidores en las redes sociales, el amplio alcance de Yatra subraya su influencia y relevancia en la configuración del futuro de la música pop latina. Conocido por su cautivadora voz y sus profundas letras, Yatra sigue consolidando su posición como figura influyente en la industria de la música latina.
Nacido en Colombia, Yatra creció en una familia de músicos. Durante su infancia, estuvo expuesto a diversas influencias musicales, como el amor de su padre por el rock y la pasión de su madre por la música tradicional colombiana. La educación de Yatra sentó las bases de su diverso estilo musical y su eventual ascenso a la prominencia en la industria de la música latina.
En 2013, Yatra emergió en la escena musical a la edad de 19 años con su sencillo "El Psicólogo", que ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos y cautivó al público de su natal Colombia y de toda América Latina. Este temprano éxito preparó el terreno para su meteórico ascenso en la industria.
