Así es el día a día en el servicio de cirugía plástica del HUCA: "Nuestro gran reto es la cirugía funcional"

La especialidad de cirugía plástica nació en España en 1941, de la mano de la sanidad militar. Tiempo más tarde, al adjetivo plástica se le añadieron dos atributos más: reparadora, primero, y estética, después, lo que trajo consigo un plus de exigencia. Hace ahora medio siglo, esta disciplina médica llegó al Hospital General de Asturias de la mano del cirujano Ricardo de Manuel y de un pequeño grupo del que formaban parte Julián González Sarasúa y Carmen Pena.

Hoy, el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) –único de la especialidad en la sanidad pública regional– cuenta con una plantilla de 12 médicos sénior (7 varones y 5 mujeres) y con una decena de médicos en formación, y se dispone a celebrar 50 años de andadura. Un periodo en el que ha estado situado en primera línea a nivel nacional, como lo demuestra el que haya sido pionero en reimplantes de dedos amputados y en algunos tipos de reconstrucciones; y el que en el momento actual sea punta de lanza en la reparación del amplísimo haz de nervios que parten de la médula cervical y dan sensibilidad y movilidad a brazos y manos. Es lo que se denomina plexo braquial, un ámbito en el que el área de Plástica del HUCA forma parte del grupo de centros, servicios y unidades de referencia para toda España.

"Lo más complejo que hacemos es reparar la destrucción de todos los tejidos de una parte del cuerpo. Es lo que sucede en una mano catastrófica o en un antebrazo amputado. No basta reconstruir el nervio o el vaso, sino también el hueso, los tendones…", explica Daniel Camporro Fernández, jefe del servicio de Cirugía Plástica del HUCA.

Un quirófano de cirugía plástica. / IRMA COLLÍN

Y no sólo eso, porque nadie se conforma con recuperar la apariencia previa cuando es posible restablecer también la función: "Nos definimos por ser los cirujanos de la forma, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dejar algo que no solamente se parezca a una mano, sino que funcione como una mano. Y eso es mucho más difícil", puntualiza el doctor Camporro.

Otro campo con esta misma exigencia es la cara: "En las parálisis faciales, trasplantamos también segmentos musculares para que el paciente pueda recuperar la función de la boca y la sonrisa. En ese ámbito de cirugías de función es donde yo realmente me siento mucho más realizado", confiesa el jefe del servicio.

El próximo día 26, viernes, el complejo sanitario ovetense celebra las cinco décadas de actividad del área de Cirugía Plástica. Los sucesivos jefes han sido Ricardo de Manuel López, Leandro Fernández Jardón (fallecido el pasado mes de febrero), Julián González Sarasúa y el actual, Daniel Camporro.

Esta disciplina médica requiere cinco años de especialización. Hasta la fecha, en el HUCA se han formado unos 60 residentes. Al tratarse de una especialidad con un fuerte tirón entre las generaciones jóvenes, las dos plazas anuales que oferta el hospital ovetense suelen ser elegidas por alguno de los 300 o 400 primeros clasificados del examen MIR.

A juicio de Clara Martín Muñiz, una singularidad relevante de la cirugía plástica consiste en que "es muy artística y tiene muchas facetas". Al igual que los especialistas se enfrentan a numerosos casos en los que no es posible aportar ese punto artístico, "en otros sí aportamos el componente de dar ese punto de belleza al resultado, algo que quizá no tienen otras cirugías", indica la doctora Martín.

Parte de los integrantes del servicio de Cirugía Plástica del HUCA, en un pasillo del centro sanitario. Por la izquierda, los médicos adjuntos Sergio García Cabeza, Marcos Gutiérrez Villanueva y Clara Martín Muñiz; el jefe del servicio, Daniel Camporro Fernández; los médicos residentes Jaime Álvarez Grau, Víctor García Díaz, Jaime Barettino Suárez, María Roldán Martínez, María Sacido Gosende, Jorge Olalla Otero y María Martínez Ferradal; los médicos adjuntos David Vidal Cases, Juan Luis Pérez González e Idoia Ruiz de Infante; las enfermeras María Isabel Llamas Menéndez y Julia Avello Martín; la TCAE Gloria Fernández Sánchez y la administrativa María Jesús Alonso Elía. / IRMA COLLÍN

Ese plus estético, ese practicar la cirugía que más se ve desde fuera, requiere un plus de esfuerzo, y ese sentido de lo arduo debe ser transmitido de una promoción a otra: "Siempre insistimos a nuestros residentes en que, aunque estemos cansados, ese final hay que hacerlo bien, porque es lo que al final se va a ver. Y en ese punto de creatividad y de paciencia, en ese dejar todas las cosas curiosas, los cirujanos plásticos somos especialistas en afinar resultados".

Los cirujanos plásticos del HUCA defienden que, frente a una apariencia con rasgos de frivolidad, se enfrentan a menudo a problemas de salud de mucha envergadura, a mutilaciones, a personas que ven cómo sus planes, sueños e ilusiones se asoman al abismo de un momento para otro. Tuvo una amplia repercusión, en el año 2011, el caso de Manuel Paz, un guitarrista que perdió un dedo de la mano izquierda por un accidente sufrido mientras trabajaba con madera y al que los cirujanos del HUCA implantaron en su lugar un dedo del pie izquierdo: "Lo que para otra persona sería un hándicap importante, para él era un reto básico, porque suponía una invalidez en aquello que para él era una profesión apasionante. Él dice que desde que le pusimos ese dedo toca mejor, y puedo decir que toca alucinantemente bien. Manuel enseña su dedo por todos los lados, no tiene el más mínimo prurito", atestigua Clara Martín.

Sergio García Cabeza es médico senior (adjunto) del servicio desde hace dos años. Si tiene que elegir un tipo de intervención que le genera una dosis extra de satisfacción, se queda con las reconstrucciones de piernas: "Son pacientes que, debido a grandes traumatismos, ven su vida muy limitada, y poder solucionar su problema y verles volver a caminar es muy gratificante", asevera.

Las reconstrucciones de mama a mujeres que han sufrido una amputación también generan un plus de realización profesional: "Han visto dañado su aspecto físico, y el poder ayudarlas a que recuperen la confianza y la autoestima compensa con creces nuestro esfuerzo", testimonia Sergio García.

Sobre estas líneas, reunión de varios integrantes del servicio: por la izquierda, Sergio García, Estefany Eusebio (residente de Familia que está rotando), Julia Avello, María Sacido y Daniel Camporro. / IRMA COLLÍN

Julia Avello Martín es una enfermera que lleva una década en el servicio de Plástica del complejo hospitalario ovetense. "Somos una unidad bastante relacionada con el cáncer. Son procesos delicados. Tenemos que hacer un poco de psicólogas con los pacientes", indica. En este papel, Julia Avello echa mano de su experiencia previa en el área de Psiquiatría: "A menudo, los pacientes vienen muy nerviosos, con muchos miedos que no saben expresar. La palabra cáncer asusta mucho. Es importante hablar con ellos, tranquilizarles, calmarles, acompañarles, escucharles… Cada uno vive su proceso de una manera y hay que ayudar".

La coruñesa María Sacido Gosende es médico residente de quinto año: "Tan pronto como supe que tenía nota suficiente, no tuve ninguna duda de elegir cirugía plástica, y ahora mismo volvería a escogerla", enfatiza. Y añade: "La cirugía plástica abarca toda la anatomía y es una especialidad colaborativa. Nosotros vemos la fase final, los últimos pasos del paciente hacia la reintegración en la vida habitual y en su vida laboral. Es el punto de mayor satisfacción para ellos y nos convierte en una disciplina muy resolutiva".

Daniel Camporro, jefe del servicio, recalca esta idea de especialidad "colaborativa", y lo hace de la mano de un colega famoso, Richard Thorne, que define a los cirujanos plásticos como "the finishers": "Quiere decir que somos los que, colaborando con múltiples especialidades, rematamos la faena. Si hay que cubrir un defecto, lo tapas; si hay que reconstruir algo funcional, lo acabas; si hay que colaborar con otro equipo para una restauración de cabeza y cuello, finalizamos con la reconstrucción; en un cáncer colorrectal, terminamos con la reconstrucción de la zona del periné…".

El doctor Camporro dedica una reflexión particular a en un tipo de pacientes muy concreto, y al que ya habían aludido Sergio García y Julia Avello: las mujeres con cáncer de mama: "Cuando una mujer inicia el proceso de reconstrucción mamaria, psicológicamente, en el cien por cien de los casos, borra de su mente el proceso oncológico, el cáncer que la llevó hasta ahí, y se centra en la reconstrucción, con lo cual automáticamente se salta como un chip que es curativo psicológicamente: ‘He tenido un cáncer, pero ahora, al estar reconstruyéndome, me olvido del episodio del cáncer’. Por eso es tan positiva la reconstrucción mamaria".