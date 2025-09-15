La Escuela de Asturianía tendrá un nuevo curso en Madrid
s. b.
El Gobierno del Principado celebrará un nuevo curso de extensión de la Escuela de Asturianía los días 18 y 19 de octubre en el Centro Asturiano de Alcobendas (Madrid), para "seguir acercando la cultura y las tradiciones de la comunidad a la colectividad residente en el exterior", tal y como explicó la Directora General de Emigración, de Olaya Romano, ayer durante su participación en los actos organizados por el Centro Asturiano de Málaga. Romano ensalzó, durante su pregón por el Día de Asturias, la labor, el esfuerzo y el compromiso de los socios y socias del Centro con la cultura y las tradiciones asturianas, "que hacen que Asturias se engrandezca más allá de sus montañas y sus mares". "Gracias a vosotros, Asturias se escucha, se baila, se canta y se celebra también aquí, en el sur, bajo este cielo andaluz", apuntó.
