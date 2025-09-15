El frío en Asturias no ha llegado para quedarse: volverán los 30 grados antes de que acabe la semana

Tiempo loco en Asturias. Tras los 31 grados del domingo, la región experimenta una bajada considerable de las temperaturas. Será por poco tiempo. Este fresco propio del otoño no ha venido para quedarse. A Asturias aún le quedan días de verano.

"Ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Probables chubascos en el nordeste peninsular". Esta es la previsión para esta semana de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet). Dicho de otra manera: mientras toda España se muere de calor, en Asturias hemos tenido que sacar la chaquetina porque los termómetros andan por los 18 grados.

Arranca la semana con los termómetros que no suben de los 20 grados de máxima en gran parte de la región. Además, se esperan lluvias débiles o localmente moderadas que avanzan de oeste a este y tienden a remitir al final del día.

Será el martes cuando la situación cambie. Cesan las lluvias y suben las temperaturas. Se nortará especialmente en el centro de la región y en el tercio occidental. Los termómetros superarán los 24 en Avilés, Oviedo, Navia o Langreo.

El miércoles más y mejor. Los termómetros escalan hasta los 25 grados en varios puntos de la región. El jueves será el día más caluroso en el Principado con 26 grados de máxima en Gijón, 29 en Oviedo o 30 en Langreo. Las temperaturas mínimas también experimentarán un leve ascenco por lo que las mañanas y las noches no serán tan frías.

Para el fin de semana, según la AEMET, el oasis veraniego llega a su fin. Predicen una "bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular".