Ilusión ante un modelo "rompedor" en el inicio del curso de la FP en Asturias: "Tenemos una demanda muy alta en todos los ciclos formativos"

"Con ilusión y ganas". Así empezó este lunes en palabras de su director, Javier Pérez de la Canal, el curso en la Escuela de Formación Profesional Revillagigedo, en Gijón. "Tenemos una demanda muy alta en todos los ciclos formativos", subrayaba el docente a primera hora de la mañana sobre un centro concertado con alrededor de medio millar de alumnos y Grados Básico, Medio y Superior. La oferta académica pone el foco, principalmente, en el sector industrial, con distintas especialidades. "La estrella es Mecatrónica", indicaba Cristina Fernández, jefa de estudios, si bien Javier Pérez de la Canal remarcó que la demanda en Soldadura y Calderería asimismo es "enorme". La misma tónica se vive en los 65 centros asturianos donde se imparte este tipo de enseñanza, adaptada ya plenamente a la nueva legislación, que da un gran protagonismo a las clases prácticas.

Para el director del Revillagigedo, el auge de la FP en la región se explica en parte por las puertas que abre este tipo de estudios al mercado laboral. "Lo fundamental es la inserción, que aquí es total", resaltaba el profesor poco después del inicio de las clases. Y aprovechaba para reivindica un mayor "apoyo" de la Administración autonómica. "En nuestras especialidades hace falta una maquinaria importante y actualizada que es muy cara", sostuvo Pérez de la Canal.

Para Belén Ordiales, coordinadora de la etapa de Formación Básica, la FP representa "la salida más rápida hacia el mundo laboral". "Y los alumnos se especializan en lo que realmente les gusta", afirmó. "Hay mucha gente interesada", afirmaba Jairo Carbajal, de 19 años, alumno del grado superior de Construcciones Metálicas. En una línea similar se expresaba su compañero Pelayo Cueli, de 21 años. "Es un oficio que tiene salidas y en el centro hay muchas horas de taller para aprender a manejar herramientas", manifestaba. "Espero que sea fácil", bromeaba Sofía Modino, de 16 años, alumna de Mecatrónica Industrial, en su primer día de actividad académica. Para ella, la FP es una vía para "acostumbrarse", ya desde edades tempranas, al mercado laboral.

Oviedo

Jorge Saucedo lleva 15 años siendo director del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño (CIFP), en Oviedo, y ya no se pone nervioso el primer día de clase. "Lo tenemos todo muy organizado y los alumnos saben cuáles son sus clases y lo que tienen que hacer antes de venir. Llegaron en dos turnos, los de grado medio a las ocho y media de la mañana y los de grado superior, una hora más tarde. Los recibimos en el salón de actos y todo se desarrolló con normalidad", aseguraba poco antes del inicio de la jornada.

El CIFP de Cerdeño acogerá este año a unos 1.400 alumnos y a 94 profesores. El centro ofrece actualmente 24 ciclos formativos de las ramas de Sanidad, Servicios a la Comunidad, Fabricación Metálica y Electrónica. "Todos tienen su tirón, pero los ciclos más demandados son sin duda los de la rama sanitaria. Esos los tenemos hasta arriba", explicaba el director, quien tiene muy claro que la Formación Profesional tiene ahora más salida laboral que la mayoría de las carreras universitarias. "Ahora mismo se está contratando más a los que tienen una Formación Profesional porque están mas enraizados en las empresas. El año pasado ya empezamos con muchas más horas de prácticas y este año, cada alumno de cualquier ciclo formativo va a tener al menos 500 horas de prácticas", añadía Saucedo.

Yaiza Carabalí, Maite Rodas y Alba Río comenzaron el segundo y último año de Higiene Bucodental. Yaiza y Maite, que tienen 24 años, eligieron esta rama "para acceder rápido al mundo laboral" y confían en encontrar trabajo en cuanto finalicen el curso "porque hay bastante empleo", aseguraban.

Para Río, que tiene 18, la Formación Profesional es un puente de acceso a la Universidad. "Es una oportunidad para los que en Bachillerato no han conseguido la nota de corte que piden en algunas carreras. En mi caso, al finalizar este módulo, puedo acceder a Enfermería o Medicina, aunque tengo que sacar más de un nueve de media en el módulo", explicaba.

Langreo

Vera Alonso es de Gijón y este año inicia sus estudios del ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos en el centro integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan): "Siempre me gustaron mucho las series y películas de animación y quería formar parte de este mundillo. También influyó bastante, a la hora de descantarme por la FP, la tasa de empleabilidad que tiene este tipo de formación, con la idea de poder salir con trabajo cuando acabe".

Daniel Rivaya, profesor de Animación del centro langreano, detecta una demanda creciente en la FP y en su rama profesional. "Los alumnos que tenemos son gente que viene para hacer algo que les interesa. En estos estudios de Imagen y Sonido, que son tan específicos, tenemos un alumnado muy proactivo", indicaba. La directora del Cislan, Maribel Lugilde, exponía, por su parte, que con los cambios en ley implantados desde el pasado año "los alumnos van a las empresas en primero y en segundo, con lo que se adelanta el conocimiento de todo lo que es el mundo laboral". "Es muy positivo porque los alumnos vienen con la idea de lo que van a encontrarse cuando acaben sus estudios", subraya.

El alto índice de matriculaciones del Cislan también se percibe en el vecino centro integrado de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción, también en Langreo, tal y como destacaba su director, Eloy Suárez: "Llevamos un par de años notando un aumento significativo de la matrícula y que se están fijando más los estudiantes en la FP, por la necesidad que hay de técnicos con cualificación".

Avilés

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés comenzó el curso con 1.500 estudiantes a falta de la matriculación del alumnado de septiembre y los cursos de especialización y con un equipo docente que ronda los 150. "Tenemos un claustro numeroso y con muchas caras nuevas y comenzamos todos con ilusión", apuntaba a primera hora la directora del centro, Susana Fonseca. Además, resaltaba que el nuevo año lectivo implicará la implantación del nuevo modelo en los segundos cursos. "Aunque se mantiene un período transitorio conviviendo con la antigua que, aunque sin docencia directa, permitirá, en su caso, titular a las personas con algún módulo pendiente", aseveraba la profesora.

Fonseca relataba que el claustro de profesores ya se ha familiarizado con el nuevo modelo de la FP y cuenta con "más información y mejor organización para afrontar la formación en las empresas". "Somos optimistas y confiamos en su buena disposición y su colaboración para compartir este reto, que como hoy dijimos en la presentación al alumnado, es rompedor, pues nos permite incorporar a nuestros estudiantes a una empresa u organismo asimilado desde el primer curso", abundaba Fonseca. Y hacía hincapié en que la nueva Formación Profesional "es una gran oportunidad para el centro y los estudiantes y también para las empresas, para la comarca de Avilés y para la sociedad asturiana en general". El centro oferta 25 ciclos formativos de ocho familias profesionales diferentes.

"Este curso materializaremos tres proyectos de innovación del Ministerio, uno de la Consejería de Educación, uno más de los programas de calidad 24 y pondremos en marcha una nueva aula de tecnología aplicada", detallaba la directora del CIFP avilesino, que cuenta con hacer realidad este año el proyecto de eficiencia energética y protección contra incendios proyectados el curso pasado así como reparar la cubierta del salón de actos y comenzar las obras de accesibilidad previstas. Planes para un curso que ha echado a andar en todos los centros asturianos de FP con expectación por las enormes novedades introducidas en el currículum y el auge en la demanda.