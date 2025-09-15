Los nuevos "másteres" con prácticas en empresas desbordan las matriculaciones en FP

La Formación Profesional (FP) vive en España un momento de transformación con algunas semejanzas a la revolución universitaria que trajo consigo el Plan Bolonia a principios de siglo. Aquel proceso, que dio margen hasta 2010 para que las universidades se adaptaran, otorgó a los másteres un papel protagonista en el sistema educativo con el objetivo de armonizar los estudios a nivel europeo y facilitar que los jóvenes pudieran trabajar en el extranjero. Ahora, un movimiento similar llega a la FP con la entrada en vigor este curso de la nueva ley que regula los cursos de especialización, un nivel diseñado para alumnos ya titulados que buscan dar un paso más en su formación.

La idea es clara: complementar la base adquirida en los ciclos formativos con un plus de conocimientos muy demandados por las empresas. El tejido empresarial asturiano, como el del resto del país, reclama un relevo generacional que esté a la altura de los avances en las industrias más punteras. En Asturias, esta oferta arrancó en el curso 2020-2021 y no ha parado de crecer. Actualmente, la red educativa regional suma diez cursos de especialización, tres de los cuales se estrenan este mismo año académico. Se trata de propuestas adaptadas a la realidad laboral de la comunidad, en ámbitos que van desde la industria alimentaria hasta la movilidad sostenible o la organización de eventos.

La gran novedad es el Curso de Tecnologías y Gestión Quesera, que se impartirá en el IES Escultor Juan Villanueva de Pola de Siero. Está orientado a los alumnos que ya hayan completado ciclos formativos de grado superior en la familia de industria alimentaria. El segundo estreno es el Curso de Coordinación de Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos, que se desarrollará en el Centro Integrado de Formación Profesional de Gijón. La apuesta se centra en el pujante sector del turismo de negocios y congresos, una actividad que exige profesionales con formación específica en logística, organización y trato con el público. Por último, el IES Fernández Vallín, también en Gijón, incorporará el Curso de Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos, una especialización vinculada a los ciclos de transporte y mantenimiento de vehículos. La implantación de este programa responde a la creciente presencia de los coches eléctricos en el mercado y a la necesidad de contar con técnicos que dominen las nuevas tecnologías asociadas a la movilidad sostenible.

Estos tres cursos se suman a los siete que ya funcionaban en la región: Instalación y Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet, Robótica Colaborativa, Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial y Big Data, Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, Audiodescripción y Subtitulación y Cultivos Celulares. En conjunto, conforman una oferta diversa que coloca a la FP asturiana en sintonía con las necesidades del mercado laboral actual.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha desarrollado, en colaboración con empresas, 29 cursos de especialización repartidos en doce de las 28 familias profesionales que integran el sistema de FP. Según los datos del Observatorio de Formación Profesional, el 86 por ciento están dirigidos a Técnicos Superiores y el 14 por ciento a Técnicos de Grado Medio. Además, más del 60 por ciento de la oferta se concentra en ámbitos relacionados con la industria 4.0 y la tecnología, confirmando la tendencia hacia una educación profesional adaptada a los retos de la digitalización.