PODCAST: Embarazo y ejercicio, mitos y verdades sobre este hábito durante la gestación
Es importante hacer ejercicio en todas las etapas de nuestra vida, pero hay que conocer cuáles son los adecuados durante el embarazo
M. O.
El ejercicio es fundamental en todas las etapas de nuestra vida y durante la maternidad es imprescindible. Tanto en el embarazo como en el posparto surgen muchas dudas sobre qué ejercicios se pueden realizar y cómo y para despejarlas contamos en este episodio con la presencia de Bárbara Fernández Cantero, Gerente y fundadora de Clínica Vitasana quien hablará de cómo gestionar las diferentes etapas de la gestación de forma saludable.
