PODCAST: Embarazo y ejercicio, mitos y verdades sobre este hábito durante la gestación

El ejercicio es fundamental en todas las etapas de nuestra vida y durante la maternidad es imprescindible. Tanto en el embarazo como en el posparto surgen muchas dudas sobre qué ejercicios se pueden realizar y cómo y para despejarlas contamos en este episodio con la presencia de Bárbara Fernández Cantero, Gerente y fundadora de Clínica Vitasana quien hablará de cómo gestionar las diferentes etapas de la gestación de forma saludable.