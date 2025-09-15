El Principado impulsa la formación de empresas en IA
a. g.-o.
La inteligencia artificial se ha extendido a todos los ámbitos empresariales y supone una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas. En este escenario, el ClusterTic Asturias organiza un curso sobre herramientas prácticas y casos reales para empresas, que tndrá lugar el próximo 26 se septiembre, entre las 9.30 y las 14.00 horas, en el edificio AS5-HUB del Parque Tecnológico de Gijón. "Este curso está dirigido a profesionales del ámbito industrial asturiano de cualquier sector, tanto autónomos como trabajadores de pymes o medianas empresas, que deseen entender cómo la inteligencia artificial puede aplicarse en sus tareas diarias para ser más eficientes, reducir errores, mejorar procesos o aumentar su competitividad", explican. Los interesados pueden inscribirse ya a través de la página web del Idepa (idepa.es).
