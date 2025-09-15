Las prioridades del Principado para el nuevo tiempo en infraestructuras

El Gobierno regional prepara un documento que marcará la política a seguir en materia de infraestructuras en los próximos diez años. La nueva Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad (2026-2036), que dará actualizará el Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA), en vigor desde 2015, tendrá en el impulso de las cercanías y la prevención de accidentes en carreteras como uno de sus principales objetivos.

La gestión de las cercanías no es competencia directa del Principado, siendo responsabilidad del Estado, a través de Renfe y Adif, pero el Ejecutivo asturiano está muy encima de los planes pendientes en la región, que en materia ferroviaria pasan por la renovación de la flota de cercanías y también la prometida reforma de los horarios para mejorar en los tiempos. El desarrollo de las mercancías ferroviarias, así como proyectos en marcha, como la Zalia, también serán asuntos de debate.

"La Estrategia se apoyará en varios ejes fundamentales. Por un lado, se reforzará la seguridad de la red viaria, con un enfoque preventivo que reduzca accidentes y proteja a todos los usuarios, y se garantizará el mantenimiento y modernización de las infraestructuras existentes para asegurar su durabilidad y eficiencia", aseguran fuentes de la Consejería de Movilidad, que lidera el socialista Alejandro Calvo, uno de los consejeros con más peso político del Gobierno de Barbón.

Será Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, el que comande la elaboración de esta nueva estrategia, que ha tenido que actualizarse ya que el PIMA, construido antes de la apertura de la Variante, se ha quedado desactualizado.

"Otro eje central será el impulso de la movilidad sostenible e inclusiva, fomentando el uso de transporte público y alternativas menos contaminantes, así como la integración de distintos modos de transporte para facilitar los desplazamientos en áreas urbanas y rurales", detallan fuentes del Gobierno. El Principado espera en ese sentido lograr pronto la integración de la gratuidad de las cercanías de Asturias en la tarjeta Conecta (el billete único de transporte público por un máximo de 30 euros al mes) e integrar a su vez a Renfe en el Consorcio de Transportes de Asturias, para así poder facilitar todos los movimientos en infraestructuras.

"La innovación tecnológica y la digitalización constituirán otro pilar, permitiendo optimizar la planificación, la gestión del tráfico y la información a los usuarios, así como facilitar la toma de decisiones basada en datos. Además, se incorporarán criterios de resiliencia frente a riesgos climáticos y fenómenos extremos, asegurando que las infraestructuras sean capaces de adaptarse y mantener su funcionalidad ante situaciones adversas", destacan las mismas fuentes.

El Gobierno regional sabe que este nuevo documento, que funcionará de forma paralela con la Alianza por las Infraestructuras, será un asunto clave de debate en el inicio de este curso político y por ello pretende incluir a los principales agentes sociales. Alejandro Cavo se reunió la semana pasada con María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de Comisiones Obreras ( CC OO), José Manuel Zapico. Los sindicatos piensan plantar batalla en el desarrollo de las cercanías en un año clave, cuando se supone que tienen que empezar a llegar los nuevos convoyes de última generación.