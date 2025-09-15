Queipo lamenta que Asturias viva en un "régimen socialista de cuarenta años"

Nuevo rifirrafe entre el Gobierno regional (PSOE-IU) y el PP asturiano. Álvaro Queipo, presidente de los populares, cargó ayer contra la política industrial del Principado. "Hay proyectos estrella de los que se lleva hablando veinte años, como la Zalia, que sigue sin desarrollar tras una inversión multimillonaria. Asturias está perdiendo oportunidades y necesitamos un cambio, que es lo que la gente me traslada por la calle. Se necesita un cambio ya, lo que necesitamos en Asturias es terminar con este régimen de casi 40 años del Partido Socialista, seguro que nos irá mejor", aseguró Queipo en los actos del Día de Galicia en Asturias. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, presente en dicho acto, contestó al líder popular y le afeó que utilizase la palabra régimen.

"Hay que decirle al señor Queipo que vivimos en una democracia y que si en Asturias gobierna el PSOE es porque así lo han decidido mayoritariamente los ciudadanos. Tildar de régimen a un sistema democrático habla mal de ellos, que fueron incapaces de llegar al poder", aseveró Peláez, refiriéndose a los partidos de derechas. "Las dos únicas veces que llegaron (la derecha al poder en Asturias, con Sergio Marqués y con Francisco Álvarez-Cascos respectivamente) ya se sabe como acabó el cuento por sus luchas cainitas, porque no ponen los intereses de Asturias por delante de los suyos", destacó.

Queipo, a su vez, hizo referencia a las últimas encuestas publicadas en varios medios a nivel nacional, que apuntan hacia una subida de Vox y un descenso del PP.

"Somos un partido de centro derecha, un partido liberal, un partido asturianista, un partido que cree en esta tierra", indicó el líder del PP, preguntado sobre la posición ideológica de su partido. "Hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos años, en la renovación interna y en mostrar el proyecto alternativo que tenemos para Asturias, en el que están representados todos los asturianos", recalcó el presidente del PP asturiano en Oviedo.