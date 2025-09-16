Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adriana Lastra se reúne con el nuevo delegado de Defensa en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, mantuvo ayer un encuentro institucional con el nuevo delegado de Defensa en Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle (ambos en la imagen). "La reunión ha permitido abordar los objetivos compartidos entre ambas instituciones para esta nueva etapa tras la reciente toma de posesión de Jesús Moreno en sustitución del coronel Juan Luis González", aseguró la Delegación del Gobierno. Lastra destacó "el compromiso mutuo de colaboración para contribuir a potenciar un entorno favorable para el bienestar".

