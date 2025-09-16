Ayudas por 11,4 millones para la actividad en el campo
El Principado aprobó ayer una convocatoria de ayudas Leader dotada con 11,4 millones para fomentar el desarrollo económico del medio rural. Estas ayudas tienen como objetivo impulsar el fomento de inversiones en el sector agrícola, las microempresas agroalimentarias con menos de diez personas en plantilla y los proyectos de diversificación económica del medio rural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad
- Barbón culpa a las cabras por la muerte de una senderista de 29 años en el Cares y los ganaderos al fuego
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades
- El avispón asiático iniciará su declive el próximo año, prevé el Principado
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire
- Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios