Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE

El expediente de regulación de empleo (ERE) que está llevando a cabo la ingeniería Duro Felguera ya ha supuesto el despido de alrededor de 85 trabajadores, esto es, casi la mitad de los 180 previstos. A las 70 salidas ejecutadas en las delegaciones que tiene en toda España la filial DF Operaciones y Montajes (DFOM), se han sumado en los últimos días otra quincena de profesionales pertenecientes al resto de sociedades afectadas por el proceso, según informaron fuentes del comité de empresa.

Así, esta última tanda de despidos se ha producido en filiales de la compañía como Duro Felguera S.A. –la que tiene la mayor plantilla– o DF Intelligent Systems, precisaron las fuentes.

La dirección y el comité de empresa de Duro firmaron el acuerdo del ERE a comienzos de agosto, con el posterior refrendo mayoritario de las asambleas de las sociedades implicadas. Tras el parón agosteño, la cúpula de la empresa ha iniciado este mes la aplicación del ERE, que ya ha supuesto 85 de las 180 salidas pactadas. Teniendo en cuenta que el proceso abarca hasta junio de 2026, en apenas dos semanas la compañía ya ha consumado casi la mitad de los despidos.

Desde el comité de empresa explicaron que el horizonte temporal marcado en el ERE pretende dar margen para la ejecución de algunos proyectos de las sociedades afectadas, de modo que no se despida a ninguno de los trabajadores de esos proyectos hasta que se lleven a cabo. Por tanto, es posible que efectivamente hasta junio 2026 no se complete todo el ERE.

Los profesionales despedidos recibirán 25 días de salario por año trabajado, con un tope de catorce mensualidades. Según la compañía, el ERE es un paso clave en el proceso de reestructuración con el que lograr un acuerdo con los acreedores que evite la quiebra de la centenaria ingeniería, que recientemente obtuvo una nueva prórroga judicial del preconcurso de acreedores, esta vez hasta el próximo día 30.

La compañía ha sufrido un reciente revés con la ruptura, por parte de la empresa pública rumana Romgaz, del contrato para la construcción de la central de ciclo combinado de Iernut (Rumanía).