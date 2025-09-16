Los empresarios piden completar las vías del AVE e impulsar las cercanías y los sindicatos claman por la supresión del peaje del Huerna

Completar el trazado pendiente del AVE, especialmente entre Pola de Lena y Gijón, relanzar las cercanías y dar un empujón al transporte de mercancías por tren. Son las peticiones más repetidas entre empresarios, sindicatos y partidos políticos ante la nueva Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad (2026-2036), que ya prepara el Gobierno del Principado. Se trata de un documento clave que viene a actualizar el Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA) y que, a falta de su debate y redacción, se centrará en reducir los accidentes en las carreteras con políticas de prevención y en potenciar las comunicaciones entre las zonas rurales y las ciudades.

El empresariado sigue con atención la redacción de este plan. "Se debe poner el foco en un plan estable de conservación de nuestras carreteras, en la intermodalidad entre carretera, ferrocarril y puertos, en la logística competitiva dentro del Corredor Atlántico y también hay que consolidar la alta velocidad, estabilizando los tiempos y frecuencias y culminando la alta velocidad en todo el territorio", asegura María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que ya se ha reunido con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, para una primera toma de contacto de cara a la elaboración de este plan. Calvo pide además "tener plazos ciertos y compromisos sobre las infraestructuras pendientes" y avisa: "Otros territorios avanzan y nosotros seguimos sin concreción". La presidenta de FADE también ve las cercanías como una "priorida", considera que el tráfico de mercancías "necesita inversión" y pide recuperar la autopista del Mar.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, considera que las prioridades pasan por "consolidar la conectividad interior y exterior de Asturias, y hacerlo de manera que impulse la competitividad de nuestras empresas". Para el dirigente cameral, el anillo eléctrico pendiente es "la infraestructura más urgente", al haberse convertido en "un cuello de botella para la actividad industrial". Paniceres, como Calvo, también cree "fundamental" reforzar las cercanías y dar "un paso adelante" en mercancías.

Félix Baragaño, homólogo de Paniceres en la Cámara de Comercio de Gijón, cree que la culminación del trazado de alta velocidad desde Pola de Lena hasta Gijón, todavía pendiente, debe ser una prioridad. También apunta a la puesta en funcionamiento del metrotrén, "que supondría una transformación absoluta en la movilidad del centro de Asturias”, así como a la construcción de la estación intermodal de Gijón y la culminación de la autovía del Suroccidente.

Los sindicatos comparten la mayoría de las peticiones del empresariado y añaden una recurrente: la supresión del peaje del Huerna, que la UE considera ilegal. "No hay derecho, porque tenemos que poder comunicarnos con la Meseta con el menor coste posible", destaca Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias. En Comisiones Obreras también resaltan la importancia de la eliminación del peaje y ponen el foco en las cercanías. "Hay que modernizarlas, invertir y que dejen de destacar por sus incidencias diarias", asegura Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional.

Los partidos con representación en la Junta General también apuestan, en su mayoría, por reforzar las cercanías. Luis Ramón Huerga, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), reclama "el máximo aprovechamiento de la red de alta velocidad, la consolidación del aeropuerto —con récords de usuarios— y la modernización de la antigua Feve"..

Álvaro Queipo, líder del PP, aprecia "abandono" por parte del Gobierno nacional y reclama cumplir lo recogido en la Alianza por las Infraestructuras. "Como prioridad, entendemos que el Estado debería impulsar las cercanías, la extensión del ancho internacional y la tan reclamada autovía del Suroccidente". Para Carolina López (Vox), "Asturias necesita de forma urgente una conectividad efectiva de las zonas rurales con las urbanas y mantener y conservar las carreteras, que son un auténtico peligro por la dejadez de este Gobierno".

Delia Campomanes (IU) también reclama quitar el peaje del Huerna y mejorar las cercanías: "Asturias no puede seguir viajando en vagoneta". Covadonga Tomé destaca asimismo la antigua Feve para "cohesionar el territorio y facilitar la vida de los asturianos", mientras que Adrián Pumares (Foro) clama contra "las limitaciones del AVE que nos dejan en desventaja" y reclama, como los empresarios, completar el trazado pendiente.