Ni fabada ni cachopo: el plato de origen humilde que nació en la posguerra y solo encontrarás en Asturias

Harina de maíz, agua, sal y aceite de oliva. Cuatro ingredientes que le quitaron el hambre a cientos de aturianos durante la posguerra. Los tortos asturianos cada vez tienen más tirón, sobre todo por los turistas que acuden a dejarse llenar el estómago por los manjares asturianos. La fabada y el cachopo son de los platos más populares, pero los tortos (especialmente con picadillo) van ganando fama. Y es que, un torto recién frito –hinchadín, dorado sin estar quemado y nada aceitoso– es un auténtico manjar.

El maíz se adaptó tan bien al clima del norte que desplazó cultivos tradicionales como el mijo o el panizo, convirtiéndose en base alimentaria en Asturias y Cantabria desde el siglo XVI. El maíz que llegó de América, a lo largo de los años, y especialmente en la zona rural, fue uno de los alimentos principales de las familias bien en forma de boroña, las pulientas, el gurupu, la rapa y el rapón, el pantruque y, por supuesto los tortos. Esta elaboración tan sencilla y tan combinable con alimentos dulces o saladas, llenó muchos estómagos durante la posguerra. Hoy, el torto de maíz ha logrado un hueco dentro de las propuestas culinarias del Principado.

El reconocido chef asturiano Nacho Manzano los rescató en su restaurante con dos estrellas Michelín, Casa Marcial, la receta de los tortos. También las Guisanderas asturianas se sumaron a su recuperación y con el tiempo se han ido incorporando un importante número de locales. Se pueden pedir tanto en invierno como el verano y rara vez decepcionan al visitante.

Tortos con picadillo, plato estrella

Entre los acompañamientos más tradicionales del torto, está el picadillo y los huevos fritos. Era un producto que se consumía así fundamentalmente en época de matanza. A estas elaboraciones más tradicionales le siguen nuevas combinaciones: sardinas salonas, morcilla matachana o con emberzao, con revuelto de gulas, con carne guisada, con aguacate y cebolla, con quesos como el Cabrales, Gamoneo o un Vidiago.

Los tortos también se prestan para combinar con alimentos dulces, como por ejemplo con queso y dulce de manzana o requesón y miel.

Dónde comer tortos en Asturias

A sabiendas de que resulta imposible citar todos los locales que son conocidos por sus tortos, y centrados en la zona rural, aquí va un pequeño listado donde comer unos tortos ricos y que invitan a volver en más de una ocasión. Junto, por supuesto, con Casa Marcial en La Salgar (Parres) también cabe citar Casa Xico, en Mestas de Ardisana (Llanes), donde tiene un variado en su menú de fin de semana. Tortos muy ricos también y de buen tamaño, en el Chigre de Arenes, en Arenes de Parres. Su secreto es que lo amansan por la noche y lo dejan reposar nueve horas antes de darles forma y freírlos. Un clásico: La Bolera-El Cartero en Tielve (Cabrales), con quesu cabrales, manzana y cebolla confitada. Parada también en Casa Alfonso en Oceño (Peñamellera Alta), con unos tortos tradicionales estupendos, sin olvidar el tentador variado de tortos asturianos de Casa Vila, en Pravia.

También ricos en La Tilar en Meré (Llanes); La Atalaya en Torín (Piloña); el Bar Nuevo en Corao (Cangas de Onís); a probar los de bacalao y pimientos en El Chato en La Nueva (Langreo) o los rellenos en La Caleyuca (Mieres). Y además, con la excusa de los tortos, los lectores pueden hacer turismo y van descubriendo Asturias. Que es un plus.