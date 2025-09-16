La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo celebra 50 años: "Queremos más digitalización y emprendimiento"

"Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan por mucho tiempo que pase". Lo cantaron "Los Nikis", pero todavía lo recuerdan los estudiantes que estuvieron presentes en aquel concierto de las fiestas de la Facultad de Economía y Empresa de 1986, que desbordó los aledaños del campus de El Cristo, en Oviedo. Sus teloneros fueron los miembros del grupo ovetense "Los Cómplices".

Es una de las anécdotas más recordadas por quienes pasaron por las aulas del centro, que ayer celebró los 50 años de ciencias económicas en la región. "Queremos seguir haciendo Facultad", aseguró, ilusionada, la decana de la ahora denominada Economía y Empresa, Carmen Benavides, durante el aniversario, al tiempo que subrayó tanto lo conseguido como los retos que quedan por delante. "Es una gran satisfacción haber llegado hasta aquí. Tenemos reconocimiento regional, nacional e internacional, pero aún queda mucho por hacer. Queremos más digitalización, más emprendimiento y seguir adaptándonos a lo que demandan los estudiantes y el mercado laboral", explicó.

Era 9 de marzo de 1975 y LA NUEVA ESPAÑA publicaba: "Luis Carlón será el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo". Carlón, que por entonces era catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, se trasladó ese año a Asturias para poner en marcha la Facultad. "Ahí empezó nuestra aventura", contó ayer Benavides.

Como parte de la celebración, se inauguró un logo en 3D con la inscripción "Econo@Uniovi", que se convertirá en un punto de encuentro para estudiantes y visitantes, y la Sala Ostrom, dedicada a Elinor Ostrom, primera mujer galardonada con el Nobel de Economía en 2009. "Era el momento de reconocer a esta pionera", señaló Benavides.

Carmen Benavides e Ignacio Villaverde, ayer, rodeados de docentes.

La decana recordó que la Facultad es una de las pocas en España con la ACSB, considerada la mejor acreditación internacional en economía y empresa. "No somos nosotros quienes buscamos, son ellos quienes vienen a vernos. Para nosotros es un orgullo y una oportunidad de internacionalización", destacó. Además, adelantó que entre los planes de futuro figura la incorporación de nuevas titulaciones ligadas a los datos y la inteligencia artificial.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, participó en el acto y elogió la trayectoria del centro: "Desde su fundación, la Facultad ha sido un gran semillero de cabezas económicas que han dejado huella dentro y fuera de España. Los actos de este 50 aniversario son un homenaje al camino recorrido, pero también un impulso hacia otros cincuenta años de éxito".

Villaverde subrayó que la Facultad vive un momento de crecimiento: "Cada vez hay más interés en estudiar aquí, con alumnos que vienen de fuera atraídos por la calidad de la enseñanza. La acreditación internacional coloca a la facultad en la élite de la formación en economía y empresa".

La historia del centro comenzó en un edificio de la calle González Besada, donde hoy se sitúa la sede de Estudiantes, antes de trasladarse a su ubicación actual, en enero de 1984. Medio siglo después, el centro se ha consolidado como uno de los grandes de la Universidad de Oviedo, con miles de egresados que han desarrollado su carrera en instituciones y empresas de todo el mundo.

"Lo importante no es lo que ya hemos hecho, sino lo que nos queda por hacer", concluyó Benavides, que insistió en la apuesta por la digitalización y el emprendimiento como ejes de futuro. Pero sobre todo, quieren seguir haciendo Facultad. O lo que es lo mismo, creando recuerdos universitarios que marquen la vida de todas las generaciones que están por venir. ○n