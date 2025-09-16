El fondo propietario de Nomex ha realizado el cuádruple de inversiones que descapitalizaciones

La compra por parte de la química estadounidense Arclin del negocio de Nomex de DuPont, que incluye dos fábricas y 300 empleados en el valle de Tamón (Carreño), ha despertado cierta inquietud en ámbitos políticos y sindicales de la región. La razón es el temor a que el fondo de inversión propietario de Arclin, la firma neoyorquina The Jordan Company (más conocida por sus siglas TJC), no garantice a largo plazo la actividad industrial de Nomex en Asturias. No obstante, la trayectoria del fondo revela una estrategia general caracterizada por el mantenimiento en el tiempo de sus inversiones.

El pasado 30 de agosto, al día siguiente de que se conociera la adquisición, el Gobierno del Principado expresó su "confianza" en que los nuevos dueños de Nomex "apuesten por Asturias como lugar para crecer tanto en inversión como en actividad industrial, tecnología y empleo". Una manifestación que, más que confianza, destilaba ciertos recelos hacia una operación que, sobre el papel, ha supuesto el punto y final a la actividad fabril de DuPont en Asturias, donde se estableció en 1993, lo que supuso en aquel entonces un soplo de esperanza para la reindustrialización de una comunidad muy golpeada por la reconversión de las décadas anteriores.

Por su parte, tal como publicó este diario, José Luis Alperi, secretario general del sindicato SOMA-FIA-UGT, con gran peso en el comité de DuPont Asturias, también mostró sus dudas sobre el tamaño de Arclin ("es más pequeña que la división de aramidas que ha comprado", señaló), y sobre el modelo de negocio del fondo TJC, "dedicado a compras apalancadas, mediante deuda a menudo garantizada por los activos y los ingresos de las compañías adquiridas".

Con todo, la trayectoria de TJC, fondo fundado en Nueva York en 1982, indica que se ha caracterizado más por sus inversiones en empresas de tamaño mediano de diversos sectores (como industria, transporte, logística, salud o telecomunicaciones, entre otros), que en descapitalizaciones. Así, según la plataforma especializada CB Insights, hasta la fecha TJC ha inyectado capital en 90 compañías, esto es, casi el cuádruple que las 24 desinversiones que ha realizado.

Según la información disponible, el fondo tiende a realizar inversiones significativas, a menudo superiores a los 100 millones de dólares, y liderar rondas de inversión con mayor frecuencia que el promedio de otras firmas del sector. Asimismo, las empresas objetivo de TJC suelen tener entre cuatro y cinco años de antigüedad al momento de la inversión, cosa que no sucedió en el caso de Arclin, fundada en 1992 y que adquirió en 2021 a otro fondo, Lone Star.

Los informes especializados en el sector del capital riesgo estadounidense concluyen que TJC prioriza las inversiones a largo plazo y maximizar el valor de las compañías adquiridas, en lugar de una estrategia enfocada en las descapitalizaciones rápidas.