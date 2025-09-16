La FP de las prácticas echa a andar con mayor peso del inglés y la digitalización: "Es una gran ocasión para jóvenes y empresas"

Muchos cambios y esperanzas. El curso académico de Formación Profesional (FP) comenzó ayer en Asturias con 12.475 plazas distribuidas en 110 ciclos formativos que se imparten en 65 centros. Las clases arrancaron, aunque todavía no con la totalidad del alumnado, ya que el periodo de matriculación extraordinaria permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre. Y lo hicieron con la gran novedad de la aplicación íntegra del nuevo modelo en base a la ley aprobada en 2022. Hasta ahora solo afectaba al alumnado de primer curso, pero desde este septiembre se extiende también al segundo. El objetivo de la reforma es claro: ofrecer una formación más práctica, conectada con el tejido empresarial y ajustada a las demandas del mercado laboral.

Entre los cambios más destacados figura la inclusión obligatoria de asignaturas de digitalización y sostenibilidad, adaptadas a cada familia profesional. Asimismo, se estrenan los módulos optativos, concebidos como asignaturas de refuerzo en tres ámbitos: inglés, digitalización o materias específicas diseñadas por los propios centros. Estos módulos deberán ser impartidos por profesorado del mismo centro, lo que abre la puerta a propuestas a medida según las necesidades detectadas en cada ciclo.

En el Centro Integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, su directora, Maribel Lugilde, defiende este enfoque práctico: "Estamos en contacto permanente con las empresas donde hacen las prácticas nuestros alumnos. Ellas nos señalan las debilidades que observan y, en función de eso, creamos los cursos para reforzar las necesidades laborales".

Otra de las grandes novedades es que, por primera vez, los estudiantes realizarán prácticas desde el primer curso. Para Lugilde, esta medida es fundamental: "Es la forma más efectiva para que los chavales entiendan el nivel profesional que les proporcionan los estudios. Estando únicamente en el centro no le dan tanto valor". La directora insiste, además, en la importancia de que los jóvenes perciban la FP como una vía real de futuro: "En muchos casos los estudiantes tienen entre 16 y 18 años. Es esencial que no vean la FP como un trámite, sino como una oportunidad".

No obstante, la realidad varía según las ramas profesionales. Carmen Álvarez, profesora de FP de Emergencias Sanitarias, advierte de las dificultades en su especialidad: "En tres meses los alumnos no suelen tener los conocimientos suficientes; es una toma de contacto muchas veces improductiva". Además, señala la reticencia de algunas empresas vinculadas a la salud a incorporar a jóvenes con escasa experiencia académica y, en ocasiones, menores de edad.

Sesión inaugural del curso en la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, ayer. / LNE

La implantación de la nueva ley también implica una mayor carga organizativa para los centros, ya que aumenta el número de horas lectivas y la gestión de expedientes vinculados a las prácticas externas. En el Centro de FP de Cerdeño, en Oviedo, aseguran estar preparados. "El año pasado tratamos de adaptarnos y este curso ya estamos plenamente operativos", afirma su director, Jorge Luis Saucedo.

Saucedo cree, no obstante, que el Principado debería reorganizar la red de centros para atender al creciente interés por la FP: "Hay módulos que se abren con muy pocas plazas y suponen demasiado esfuerzo para la repercusión que acaban teniendo. Sería conveniente concentrar la oferta, sobre todo en el grado superior".

El auge de la FP no es un fenómeno aislado. Según el Observatorio de la Formación Profesional, en 2024 había en Asturias 135.039 titulados de FP dados de alta en la Seguridad Social, frente a 124.753 universitarios. Los datos revelan una creciente demanda de mano de obra especializada, especialmente en sectores estratégicos. En 2023, las titulaciones más demandadas por los estudiantes fueron las relacionadas con energías renovables y gestión forestal, seguidas de las de electricidad e industria mecánica, esta última la que más empleo genera actualmente en la región. Una tendencia que a nivel nacional augura un horizonte laboral prometedor en los próximos 5 años para aquellos que cursen un Grado Medio o Superior según las estimaciones del Ministerio de Educación.

Este tirón responde también a la buena inserción laboral de la FP. En comparación con otros estudios, los graduados de ciclos formativos suelen acceder antes al mercado laboral y con una empleabilidad más alta en determinados sectores. "Nuestros alumnos entran en contacto directo con las empresas y eso les abre puertas desde el primer día", recuerda Lugilde.

Con más alumnado, nuevas materias y prácticas desde el inicio, la FP asturiana afronta un curso clave en el que la conexión con el mercado laboral será el gran reto. Un modelo que, a juzgar por los datos de inserción y la creciente demanda de plazas, se consolida como una de las vías educativas con mayor proyección de futuro en el Principado.