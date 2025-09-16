Las Medallas de Asturias, premio a "lo mejor" de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones "con alegría y gratitud"

Una semana después de que el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogiera una emotiva gala de entrega de las Medallas de Asturias 2025, el presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo pública ayer su propuesta de galardonados para 2026, la mayor de los últimos años. En total, quince personas serán reconocidas. "Creo que hemos hecho una propuesta muy representativa de la mejor Asturias. De esa Asturias plural en la que cabemos todos, unida, capaz de tender puentes y de avanzar todos juntos", describió.

Las Medallas de Asturias premian en esta ocasión una historia centenaria, la inclusión de las personas con discapacidad, el periodismo con visión territorial y la música como vía de difusión y promoción de la cultura regional y de las lenguas propias.

En concreto, recaerán en el periodista Isidoro Nicieza, quien fuera director de LA NUEVA ESPAÑA y director general de Contenidos de Prensa Ibérica; el Real Oviedo, la Asociación Emburria, Joaquín Pixán y Nacho Fonseca. Nicieza, destacó Barbón, fue una "figura destacada del periodismo asturiano de los últimos años, persiguió siempre una información de calidad y con sensibilidad territorial" y se distinguió por su empeño de "adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales".

Respecto al Real Oviedo, el reconocimiento coincidirá con su centenario y su ascenso a Primera División. En este sentido, el Presidente recordó que fue Tini Areces quien instauró conceder este galardón a los equipos deportivos coincidiendo con su aniversario, haciéndolo en su momento con el Sporting. La Asociación Emburria es una entidad sin ánimo de Cangas de Onís con el objetivo de favorecer la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional.

El mayor número de galardonados

Las Medallas de Asturias continúan con Joaquín Pixán, tenor, gestor cultural y gran divulgador de la canción asturiana, que siempre ha puesto a Asturias en "un lugar destacado" de sus composiciones; mientras que Nacho Fonseca, es un maestro que "supo fomentar la enseñanza de la lengua asturiana a través de la música".

En lo que respecta a los hijos predilectos, el Consejo de Gobierno propone a empresario Juan Antonio Pérez Simón, quien fuera presidente del consejo social de la Universidad de Oviedo, actual patrono de la Fundación Princesa de Asturias y parte de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos.

También a Isidro Fernández Rozada, fundador de Alianza Popular y expresidente del Partido Popular en Asturias; a Mari Luz Cristóbal Caunedo, "una de las voces más respetadas y reconocidas de la música tradicional"; y a José Sierra Fernández, político y sindicalista que fue alcalde de Grado durante más de dos décadas.

Los hijos adoptivos son la política y abogada Paz Fernández Felgueroso; el piragüista Saúl Craviotto; la escritora y periodista Maruja Torres; la profesora de Historia del Arte Yayoi Kawamura; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández; y la catedrática de Álgebra Consuelo Martínez López.

El jefe del Ejecutivo justificó la prontitud del anuncio por la "larga tramitación" que requieren algunas de las concesiones. Las Medallas de Asturias dependen directamente del Consejo de Gobierno, sin embargo, el resto de reconocimientos deben contar con el respaldo de la Junta.

Medalla de Asturias

Real Oviedo

Jesús Martínez, dueño

"Es un reconocimiento a cien años de historia"

El Real Oviedo celebra su centenario en 2026 y lo hará en Primera División después de 24 temporadas alejado de la élite. El ascenso del equipo, destacan en el Gobierno regional, "ha logrado movilizar a la sociedad ovetense y ha fortalecido una afición azul que se extiende por toda la comunidad". Fundado en la capital del Principado el 26 de marzo de 1926 por la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo, en la actualidad es propiedad del Grupo Pachuca, dirigido por Jesús Martínez, y cuenta "con una potente cantera de más de 180 niños y con ocho equipos femeninos de fútbol base". El Real Oviedo Femenino también ha logrado ascender este año y ahora milita en Primera RFEF, la segunda categoría nacional. "La Medalla de Asturias es un reconocimiento a lo que somos: 100 años de historia, cantera, fútbol y una afición que nunca abandona", escribió ayer el club en redes sociales.

Medalla de Asturias

Isidoro Nicieza, periodista

"Tuve la suerte de encontrar grandes maestros y unos editores de verdad"

Isidoro Nicieza, quien fuera director de LA NUEVA ESPAÑA, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, empresa editora de este periódico, y director general de este mismo grupo en Galicia y el Noroeste, fue distinguido por buscar siempre a lo largo de su carrera "una información de calidad, con sensibilidad territorial" y por anticiparse "a la hora de adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales" desde la independencia y la pluralidad. "La primera sensación es que no te mereces el reconocimiento", aseguraba ayer el periodista, "pero genera alegría y agradecimiento. En mí se hizo verdad ese aforismo de que si encuentras un trabajo que te guste, no tendrás que trabajar nunca. Tuve la suerte de encontrarme con grandes maestros como José Manuel Vaquero y Melchor Fernández, además de muchos compañeros que viven la profesión con la misma pasión. Y, sobre todo, la de trabajar en un grupo de editores de verdad. Si compras una carnicería no te conviertes en carnicero. Javier Moll y Arantza Sarasola, dueños de Prensa Ibérica, son editores de verdad porque sienten respeto y pasión por el periodismo, al igual que sus hijos. Y eso hoy en día es impagable para un periodista".

Medalla de Asturias

Joaquín Pixán, tenor y gestor cultural

"Esta distinción te invita a trabajar en la misma línea"

Joaquín Pixán, tenor, gestor cultural y gran divulgador de la canción asturiana, lleva más de cincuenta años dedicado a la música. El cantante de Cangas del Narcea se formó en la Scala de Milán bajo la tutela de Alfredo Kraus y ha colaborado con artistas y poetas como Ángel González o Antonio Gamoneda. Cantante polifacético, dicen en el Principado, ha grabado más de 35 discos, que abarcan desde la canción lírica clásica hasta innovadoras composiciones que fusionan poesía y música. "Asturias siempre ha tenido un lugar destacado en la trayectoria de Pixán, que en sus obras ha dejado constancia de su defensa de la tradición y el patrimonio regionales", resalan. "Más allá del orgullo que supone una distinción de esta importancia, de alguna manera se te invita a trabajar en esa misma línea que a uno le ha traído hasta aquí", reconoció ayer el premiado.

Medalla de Asturias

Asociación Emburria

María Hórreo, presidenta

"Es una alegría que después de 23 años te reconozcan"

La Asociación Emburria, fundada en Cangas de Onís en 2002, nació para favorecer la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional en la zona rural. Su propósito principal consiste en ayudar a cada persona con discapacidad a construir su propia identidad y alcanzar el bienestar en todos los ámbitos de la vida. "Ahora se habla de integración, hemos avanzado mucho. Cuando se fundó la asociación las familias veían que en las ciudades se hacían cosas, ¿porqué en la zona rural no?", cuenta su directora, María Hórreo, quien se muestra muy emocionada con el reconocimiento: "Estamos muy orgullosos". La entidad da servicio a unas 130 personas entre sus diferentes servicios, entre otros un Centro de Atención al Desarrollo y otro de Día. Destaca, también, el alojamiento de fin de semana.

Medalla de Asturias

Nacho Fonseca, maestro

"Ye una prestosísima sorpresa, toi agradecíu"

Nacho Fonseca es maestro y especialista en filología. A lo largo de su trayectoria "supo fomentar la enseñanza de la lengua asturiana a través de la música". Fundó el coro Xentiquina, que ahora da nombre al colegio público Solvay-Lieres, donde dieron sus primeros pasos y por el que han pasado más de 200 estudiantes del centro, logrando un gran reconocimiento. "En un momento en el que apenas había materiales pedagógicos para el aprendizaje de la llingua asturiana, Fonseca utilizó cantares populares y composiciones propias para enseñar a su alumnado durante 25 años", destacan en el Principado sobre el galardonado. "Ye una prestosísima sorpresa. Agradecíu enormemente a les persones que pensaron en mi pa esti importante reconocimientu", destacó ayer tras conocer la distinción.

Hijo predilecto

Juan Antonio Pérez Simón, empresario

"Espero que sea un aliciente para mi hija y mis nietos"

El empresario y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón nació en Llanes, aunque es residente en México. "Siempre ha mantenido un estrecho vínculo con su tierra natal", dicen en el Principado. Fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, es patrono de la Fundación Princesa de Asturias y forma parte de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. También ha depositado importantes obras en el Museo de Bellas Artes. Cuenta con una de las mejores bibliotecas privadas de México y una colección de más de 3.000 pinturas de artistas consagrados. Al enterarse de la noticia mencionó que se sentía "muy honrado con esta distinción" y espera que sea "un aliciente para que su hija y sus nietos se comprometan cada día mas con Asturias".

Hijo predilecto

Isidro Fernández Rozada, expresidente del PP de Asturias

"Estoy muy contento, son muchos años en política"

Isidro Fernández Rozada fue fundador de Alianza Popular, presidente y secretario general del Partido Popular en Asturias, además de diputado y senador, como resaltan en su propuesta. En la actualidad preside el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, la organización que ha fundado "como espacio de discusión y análisis para seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad". "Consideré que Asturias fue siempre el foco en el que poner mis energías, y lo sigue siendo", dijo ayer. Sus valores, insistió, consistieron siempre en llegar a acuerdos que mejoren la región, "dejando a un lado las ideologías para pensar en la persona". "Hay que pensar en qué es bueno para Asturias y colaborar con todo aquel que lo hace pensando en esa necesidad conjunta, porque sino a Asturias no le irá bien", avisó.

Hija predilecta

Mari Luz Cristóbal Caunedo, cantante

"Es colectivo, para la gente que trabaja por la tonada"

Mari Luz Cristóbal Caunedo es "una de las voces más respetadas y reconocidas de la música tradicional", destacan en el Principado, especialmente de la asturianada. También ha participado activamente en la recuperación de la misa de gaita, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Además, formó parte del Colectivu Etnográficu Muyeres y colaboró en la grabación del exitoso disco Tierra de Nadie, del gaitero José Ángel Hevia. La noticia le resulta "sorprendente y agradable", según reconoció ayer. "Siempre digo que estos homenajes que me están llegando me quedan grandes", señaló. A su juicio, la distinción "no es personal, sino colectiva", y quiere compartirla "con toda la gente que trabaja por nuestra tonada y nuestra cultura, y por supuesto con mi familia, que siempre me apoyó".

Hijo predilecto

José Sierra Fernández, exalcalde de Grado

"Estoy muy agradecido, pero sobre todo motivado"

Político y sindicalista, José Sierra Fernández fue alcalde durante 23 años de Grado con el Partido Comunista e IU. Tras abandonar la política activa, "sigue comprometido con la búsqueda del interés general y con la recuperación de la memoria democrática". En la actualidad, colabora en la identificación de restos de la fosa común de El Rellán, una de las mayores de Asturias. Ayer se mostró "agradecido con la distinción, pero sobre todo motivado". "Los que arriesgamos nuestra integridad por defender causas sociales nunca pensamos en más recompensas que las inmediatas; y esta me siento en la obligación de compartirla", dijo. Quienes lo comparten son "todos con los que hice este camino y los que en adelante continuarán recogiendo el testigo de la lucha por la igualdad, la libertad y la solidaridad". Y, por supuesto, la familia.

Hija adoptiva

Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón

"Me siento honrada, lo recibo con emoción"

Paz Fernández Felgueroso, aunque nacida en San Sebastián, ha pasado la mayor parte de su vida en Asturias, de donde es su familia y donde ha sido docente, consejera y una diversidad de cargos políticos. Su militancia política comenzó en 1975 en el Partido Socialista Popular, siendo su secretaria general en Asturias. Alcaldesa de Gijón desde 1999 hasta 2001, así como diputada y presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, puesto en el que fue sustituida por su hermana, María Antonia. Además, fue la primera abogada que ejerció en Gijón y ocupó la secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios de 1993 a 1996. "Siempre ha destacado por su permanente defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres", resaltan en el Gobierno asturiano. Este reconocimiento la hace sentir "muy honrada" y lo recibe con "emoción y gratitud".

Hijo adoptivo

Saúl Craviotto, piragüista

"Me hicieron el hombre más feliz, Asturias me lo dio todo"

Saúl Craviotto se enteró de su candidatura de viaje en Japón. "Me han hecho el hombre más feliz del mundo, para mí Asturias siempre ha significado mucho, me lo ha dado todo", reconoció el ilerdense. El piragüista, residente en Gijón desde hace años, destaca por ser el máximo medallista olímpico español, con seis metales. Según el Principado, "su extraordinario palmarés, que incluye títulos en campeonatos mundiales y europeos, constituye un ejemplo de superación para las generaciones más jóvenes del piragüismo, una disciplina con sólida tradición en Asturias". Además, compagina su faceta deportiva con su trabajo como policía nacional. "Asturias me ha dado lo más importante que es un hogar, una familia; además de un futuro y una carrera deportiva. La vendo y la venderé allá donde vaya, con muchísimo respeto y mucho amor", dijo.

Hija adoptiva

Maruja Torres, escritora y periodista

"Estoy muy agradecida, me vuelve loca que me adoptéis"

La escritora y periodista Maruja Torres ha ganado los premios "Planeta" y "Nadal" y ha sido corresponsal de guerra en Líbano, Panamá e Israel. En su elección como hija adoptiva tuvo gran peso su "larga y fructífera trayectoria en medios como ‘El País’, ‘Fotogramas’ o ‘Diario 16’". Aunque más importante aún es que "ha encontrado en Asturias un refugio y una segunda casa, concretamente en Oviedo, donde ahora pasa largas temporadas". Sobre el galardón, la barcelonesa ayer reconoció que "no puedo ser más feliz". Y abundó: "Poco a poco, he ido encontrando en Asturies un nuevo hogar, un refugio lleno de cariño, belleza y amistad. Estoy muy agradecida. Y, francamente, me vuelve loca que me adoptéis. Frente a un mundo cada vez más hostil, el abrazo cálido de mi querida tierrina".

Hija adoptiva

Yayoi Kawamura, profesora de Historia del Arte

"Me siento muy honrada por vivir en Asturias"

La japonesa Yayoi Kawamura es profesora titular del departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, institución en la que se doctoró. Desde su llegada a Asturias con una beca, en 1977, "ha contribuido a estrechar los lazos académicos y culturales entre Japón y España, por lo que ha recibido la Orden del Tesoro Sagrado, una condecoración que otorga el emperador nipón", destacan en el Principado. Ha participado, además, en numerosos proyectos de investigación. La docente reconocí ayer, tras hacerse pública su propuesta, que para ella fue "una enorme sorpresa, muy agradable". "Me siento muy honrada por vivir en Asturias, que sabe tratar a los foráneos como suyos. Gracias a todas las personas que me consideraron digna para este gran honor", agradeció.

Hijo adoptivo

Adolfo Rivas, director de la Fundación Vinjoy

"He recibido premios, pero este me hace mucha ilusión"

El director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández, ha destacado por "su compromiso social y la lucha contra las desigualdades". Nacido en Baracaldo (Vizcaya) y doctor en Psicología, desde 1997 dirige una fundación que "se ha convertido en un motor socioeducativo en Asturias para la integración de personas con sordera, discapacidad, riesgo de exclusión o trastornos de conducta". Rivas llegó a la región con tan solo 26 años y siempre ha estado "en primera línea peleando. Que eso se valore me gusta mucho", reconoció ayer tras conocer la noticia. "Mira que he recibido premios", apuntó, "pero este me hace muchísima ilusión. No necesito que nadie me diga que Asturias es mi madre y los asturianos mis hermanos, pero es muy bonito oírlo cuando llevas toda la vida luchando por Asturias y por su gente".

Hija adoptiva

Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra

"Siento una gratitud enorme por esta tierra"

Consuelo López es catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo. Entre sus méritos para ser distinguida destacan que "colabora con el gran matemático ruso Efim Zelmanov y ha realizado estancias de investigación en universidades como Oxford o Yale y en el KIAS de Corea del Sur". Entre otros galardones, la gallega ha recibido la medalla de la Real Sociedad Matemática de España y el premio Julio Peláez para mujeres destacadas en el campo científico". Ayer manifestó "emocionada y con una gratitud enorme a esta tierra" por un reconocimiento que considera "compartido" con su marido Santos y con David, el hijo de ambos, porque "llevan, como yo, a Asturias en el corazón". Expresó su "agradecimiento" al Gobierno del Principado, "en particular al presidente Barbón y al consejero de Ciencia, Borja Sánchez".