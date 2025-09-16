El Ministerio de Cultura pone el hórreo en el registro de patrimonio inmaterial

Como el belenismo, la transhumancia o la Semana Santa, los hórreos del norte de la Península Ibérica, es decir, los de Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco, acaban de iniciar el camino para que el Ministerio de Cultura los inscriba en el registro de "Manifestación representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial". El expediente, publicado ayer en el BOE, se puede considerar un paso previo y necesario hacia la declaración de patrimonio inmaterial universal y abre un camino para incrementar la protección de estas construcciones y de los actividades asociadas a ellos.

El Principado mostró ayer su satisfacción por el inicio del expediente, y, en especial, por la forma en que el Ministerio cita y aplaude las políticas culturales puestas en marcha por el gobierno regional como impulso institucional. "Fuera ya del ámbito estrictamente normativo", explica la memoria, "tiene singular trascendencia del impulso realizado en Asturias, que culminó con la elaboración del Plan del Horru (2023), que incorpora medidas centradas en los contenidos inmateriales de los hórreos".

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez celebró ayer "esta reconocencia": "Amás de poner en valor el patrimoniu material, sorraya la importancia de les práctiques, saberes, usos y significaos que los horros encarnen na nuestra sociedá. Asturies lidera esti enfoque con visión y compromisu", declaró.

El expediente también destaca, más allá de los museos etnográficos que atienden a los hórreos, "el papel desempeñado por los centros dedicados en exclusiva a los hórreosy cita, en concreto, los de la Casa’l Horru (Sietes) y el Centro de Interpretación del Hórreo (Bueñu). También se refiere de forma expresa a la Asociación Amigos del Hórreo Asturiano/Asociación del Hórreo Asturiano (2016).

Más allá de la salvaguarda de los propios hórreos y de medidas concretas para inventariar todo este patrimonio, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) se refiere a los hórreos en tanto que "vehículos y expresión simbólica de identidades y sentimientos de pertenencia". "Más allá de su materialidad", explica la memoria del Ministerio, "actúan como depositarios y transmisores de significados culturales y sentimientos de pertenencia". "Su dimensión inmaterial se manifiesta en conocimientos y técnicas constructivas de transmisión oral, usos comunitarios, regulaciones consuetudinarias, referencias en la tradición oral, así como en celebraciones y prácticas culturales que los incorporan como elemento identitario. Estos valores simbólicos configuran un capital cultural que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales, manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo".

El Gobierno regional aprovechó ayer para destacar que ha destinado ya más de dos millones desde 2019 a la recuperación y difusión de estos elementos etnográficos, que en Asturias se encuentran en una densidad de 2,83 construcciones por kilómetro cuadrado, siendo "una de las comunidades en las que este tipo de arquitectura tiene mayor dinamismo y arraigo social", indicó la Consejería.