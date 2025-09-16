La sanidad asturiana comienza su cruzada: claman contra las “plantillas infradotadas" y los "profesionales sobrecargados”

Tras una pancarta común con el lema "Un estatuto para avanzar", varias decenas de trabajadores sanitarios y delegados sindicales del sector se han concentrado esta mañana delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para reivindicar, entre otras demandas, la posibilidad de jubilarse de manera parcial y anticipada y el reconocimiento del solape de la jornada.

Las organizaciones SATSE, CC OO, UGT y CSIF reclaman que las mejoras que exigen figuren negro sobre blanco en el nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que prepara el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García Gómez (Sumar).

A la movilización se han sumado tres sindicatos que no figuraban entre los cuatro convocantes: Sicepa-Usipa, SAE y CSI.

Los carteles exhibidos por los manifestantes recogían sus peticiones, con mensajes como “mejora de jornada" y "nueva clasificación profesional retribuida". Y entre los lemas que coreaban figuraba “no somos invisibles, somos imprescindibles”.

En el manifiesto al que dieron lectura se ponía de relieve el rechazo del personal sanitario a la tendencia de “plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados”.

Esta convocatoria constituye, según sus promotores, el "punto inicial" de unas movilizaciones que "serán sostenidas en el tiempo, sin descartar ninguna medida de presión, incluida la huelga, hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para las y los trabajadores de la sanidad pública española".

Un estatuto de 2003

El actual estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud fue aprobado a finales de 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar y con Ana Pastor como ministra de Sanidad. La actual titular de este departamento lleva desde septiembre de 2022 negociando una nueva norma, lo que está generando notables tensiones entre los trabajadores de la sanidad pública. Por una parte, está este grupo de sindicatos, con las demandas ya señaladas. Por otra, las organizaciones de médicos, que reclaman un estatuto marco específico para los facultativos, motivo por el que tienen convocada una huelga para el próximo 3 de octubre.

En los tiras y afloja entre sindicatos subyacen, entre otras tensiones, una siempre larvada que se centra en la "guerra de poder" entre los colectivos médico y enfermero. El pasado viernes, los dirigentes del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) demandaron que ese estatuto médico que reclaman reconozca el plus de "responsabilidad" que recae sobre ellos en la práctica asistencial cotidiana y que les lleva a rechazar equiparaciones con cualquier otra categoría laboral.

Peticiones sindicales

Los sindicatos SATSE, CC OO, UGT y CSIF centran sus demandas en cuatro epígrafes.