Planazo para hacer con niños en septiembre: así es el mayor laberinto vegetal de Asturias con más de 4.000 metros cuadrados

Gigantesco y mitológico. Así es el laberinto vegetal que se ha abierto sus puertas este verano en Cangas de Onís, concretamente en Mestas de Con. El espacio, creado con cientos de cipreses, es uno de los mayores de Asturias, sino el mayor, con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

Mismamente el laberinto del Jardín Botánico de Gijón, que fue inaugurado en 2018, ocupa poco más de 2.500 metros cuadrados. Así que el cangués duplica al gijonés. El laberinto más grande de España se encuentra en Andalucía, en una localidad de 3.360 habitantes de Málaga, consta de 7.400 metros cuadrados y está inspirado en la Alhambra.

Paseo mitológico

El recinto para perderse en Cangas de Onís se llama Laberinto Mitológico, ya que una de sus peculiaridades es que incluye una senda repleta de personajes como xanas, cuélebres y trasgos. De forma que en este laberinto no solo se puede jugar, sino también descubrir (o aprender más) sobre los mágicos seres mitológicos asturianos.

Horario y entradas

El laberinto está abierto todos los días, de 10.30 a 20.30 horas, siendo el último pase a las 20.00. La entrada general cuesta 5 euros y los niños de entre 5 y 12 años pagarán un euro menos. Los menores de 5 años tienen entrada gratuita. No es necesaria reserva previa.

Ubicación

El descomunal espacio se encuentra en la AS-114, en la carretera de Cangas de Onís a Panes, justo después o antes (dependiendo de por dónde se venga) de la población de Mestas de Con. No tiene pérdida, pues el recinto está ubicado al borde de la carretera general. Desde Cangas de Onís centro son 11 minutos en coche y desde Oviedo y Gijón, hora y cuarto.

Buenas valoraciones

El laberinto lleva tan solo unos días abierto y los comentarios de clientes en internet no pueden ser mejores. "Fuimos un grupo de amigos con los niños y lo pasamos muy bien, los críos corrieron por el laberinto toso lo que quisieron, algunos de los mayores tuvimos un poco mas de dificultad para salir..... (la edad jajajajja). La senda mitologica esta muy muy chula. Totalmente recomendable, una tarde de 10", escribió uno. "Gran opción de escapada familiar por la zona de Cangas. Atención súper cordial, el laberinto muy bien y la senda de la mitología asturiana un paseo hermoso por el bosque. Las vistas, maravilla aparte", comentó otro.

La influencer @mamadelnorte, que se dedica a proponer planes para familias, también ha estado allí. "Un laberinto mitológico con más de 4000 metros cuadros de laberinto y un paso entre las figuras mitológicas de Asturias. Abre sus puertas el @laberintomitologico, ubicado en Cangas de Onís. Muy cerca de lugares como Cangas de Onís, los Lagos de Covadonga, el Hotel/spa Maria Manuela y la Cuevona de Avín. ¿Preparados para esta nueva aventura?", comenta en Instagram.