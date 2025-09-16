Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El precio del módulo de la vivienda protegida subirá por debajo de la media del alza salarial acumulada

El consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, adelanta que exigirá a la patronal el compromiso de construcción de vivienda protegida y anuncia que la subida no saldrá adelante hasta que no salga publicada la nueva ley del sector

Ovidio Zapico enseña imágenes de las promociones que iene en marcha su consejería.

Ovidio Zapico enseña imágenes de las promociones que iene en marcha su consejería. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El precio del módulo de la vivienda protegida subirá por debajo de la media del alza salarial acumulada. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes que la próxima semana arrancarán las negociaciones dentro del marco de la concertación social, tal y como venían reclamando los constructores.

La patronal plantea una subida de entre el 25 y el 40 por ciento. “Si de verdad queremos que se haga vivienda protegida en Asturias, debemos subir el precio al igual que sube los convenios, porque a pérdidas no podemos construir”, decía a principios de este mes Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon).

Sin embargo, la propuesta del Principado no alcanzará tales cifras. “Cuando revisemos ese módulo no va a subir más que lo que han acumulado los salarios desde la última revisión, hace dos años. Es más, va a subir menos que esa media”, ha adelantado Zapico.

La subida no será tampoco un cheque en blanco. Irá acompañada de una serie de requisitos que los constructores deberán cumplir si quieren que salga adelante. En primer lugar, un compromiso de construcción de vivienda protegida por pare de la patronal para una posterior revisión. “Si no cumplen esos objetivos, no va a haber una posterior revisión”.

Y aún más importante, la nueva ley de Vivienda debe ser aprobada sí o sí: “La entrada en vigor de la nueva tarifa va a ser el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la ley”.

“Los derechos de los ciudadanos, el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible, está para nosotros antes que los beneficios empresariales. Eso téngalo usted, y la patronal, claro”, ha dicho tajante ante una pregunta en comisión parlamentaria del Partido Popular.

"Moderadamente satisfecho" con la ejecución presupuestaria

Durante su intervención ha defendido también la ejecución presupuestaria de su consejería. Ha asegurado estar “moderadamente satisfecho” y ha explicado que el bajo grado de ejecución se debe a que las obras no se pagan completamente hasta que se terminan.

Para ejemplificar su buen hacer ha subrayado que la actividad es tan intensa que el empresariado asturiano debe buscar andamios en Cantabria o León ante la falta de disponibilidad en Asturias. Y para respaldar sus palabras aún más, ha mostrado imágenes de promociones ya iniciadas por la consejería, que suman 572 viviendas destinadas al alquiler asequible. 

La situación de Sedes

Zapico también ha dado explicaciones sobre la situación actual de la empres pública Sedes. El consejero ha adelantado que “de manera inminente” comenzarán las negociaciones con Unicaja, que actualmente posee el 40% de la sociedad. Además, a mediados de octubre se iniciará el proceso de selección del nuevo gerente.

Por su parte, los distintos diputados del PP han acusado a Zapico de ser el "campeón de la ineficacia" presupuestaria en el Gobierno asturiano, al registrar su departamento, especialmente en el área de vivienda, los peores niveles de ejecución presupuestaria en lo que va de legislatura. Y han asegurado no estar “en contra de las empresas públicas, sino de las mal gestionadas. Lo que no puede ser es que las pérdidas las paguemos todos los asturianos”.

