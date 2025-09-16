Salud refuerza la vacunación del virus sincitial de los mayores de 60 años con enfermedades avanzadas

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha una campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), dirigida especialmente a personas mayores de 60 años con enfermedades avanzadas. Esta infección, que suele ser leve en las vías respiratorias altas (nariz, boca, garganta), puede volverse grave si afecta a la tráquea y los pulmones, especialmente en quienes padecen patologías crónicas.

El Principado ha adquirido 35.000 dosis, que se administrarán siguiendo un orden de prioridad basado en condiciones de riesgo. "La vacunación ya ha comenzado en residencias y centros de salud de todas las áreas sanitarias", destacó ayer la Consejería de Salud. El Sespa contactará directamente con las personas que cumplen los criterios para recibir la profilaxis.

El virus respiratorio sincitial es el principal causante de bronquiolitis e infecciones respiratorias en menores de un año, pero también puede agravar enfermedades crónicas en adultos, como el asma, la EPOC o la insuficiencia cardíaca. Las personas mayores en situación de fragilidad o que viven en instituciones tienen un riesgo elevado de sufrir complicaciones.