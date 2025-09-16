Los sindicatos sanitarios salen a la calle en Asturias para reclamar la jubilación parcial y anticipada

Si el verano trajo graves incendios, el otoño va a traer altas temperaturas en la sanidad pública, y en Asturias hoy mismo tendrá lugar el primera capítulo: una concentración convocada por cuatro sindicatos que reclaman al unísono avances en la negociación del nuevo estatuto marco de las profesiones sanitarias que prepara el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García Gómez (Sumar).

Con una movilización de escala nacional, las organizaciones sindicales SATSE, CC OO, UGT y CSIF centran sus demandas en cuatro epígrafes: 1) Nueva clasificación profesional con su correspondiente nivel retributivo; 2) Jubilación parcial y anticipada para el personal estatutario; 3) Reconocimiento del solape de la jornada; y 4) Mejora de la organización de la jornada laboral.

La actividad programada para hoy, martes, en el Principado consiste en una concentración a las 11.00 horas delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Esta convocatoria constituye, según sus promotores, el "punto inicial" de unas movilizaciones que "serán sostenidas en el tiempo, sin descartar ninguna medida de presión, incluida la huelga, hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para las y los trabajadores de la sanidad pública española".

El actual estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud fue aprobado a finales de 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar y con Ana Pastor como ministra de Sanidad. La actual titular de este departamento lleva desde septiembre de 2022 negociando una nueva norma, lo que está generando notables tensiones entre los trabajadores de la sanidad pública. Por una parte, está este grupo de sindicatos, con las demandas ya señaladas. Por otra, las organizaciones de médicos, que reclaman un estatuto marco específico para los facultativos, motivo por el que tienen convocada una huelga para el próximo 3 de octubre.

En los tiras y afloja entre sindicatos subyacen, entre otras tensiones, una siempre larvada que se centra en la "guerra de poder" entre los colectivos médico y enfermero. El pasado viernes, los dirigentes del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) demandaron que ese estatuto médico que reclaman reconozca el plus de "responsabilidad" que recae sobre ellos en la práctica asistencial cotidiana y que les lleva a rechazar equiparaciones con cualquier otra categoría laboral.

Según Belén García, secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias), el personal sanitario "debe conocer la gran trascendencia que tiene la reforma del estatuto y la importancia de salir a la calle para presionar, pues de esta negociación dependen mejoras muy importantes en sus condiciones laborales y profesionales".

Desde Comisiones Obreras, Adrián Redondo denuncia que el Ministerio de Sanidad "tiene intención de aprobar un estatuto marco que no contempla todas las medidas reclamadas para mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Felipe Piedra, de CSIC, especifica que las mejoras en la organización de la jornada laboral deben recoger "una jornada máxima de 35 horas semanales y una jornada extraordinaria voluntaria computando ese tiempo a efectos de la cotización en la Seguridad Social para la jubilación".

Por parte de UGT, Tatiana Soto hace hincapié en que, en el caso de la nueva clasificación profesional, se alcance "un acuerdo previo sobre la cuantía de las retribuciones básicas" que se derivaría de la aplicación de la misma, y reclama "las pagas extraordinarias completas y poner un plazo a la actualización de funciones del personal estatutario".

