El verano en Asturias fue "extremadamente cálido": la región batió récords en temperaturas y en sequía

El verano dejó en Asturias récords en temperaturas y en sequía. El balance estival de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma el carácter extraordinario del verano, con temperaturas por encima de la media histórica y precipitaciones desplomadas. Ese cóctel, que afectó a toda la península, constituyó unas "condiciones meteorológicas muy favorables" para que se produjeran incendios forestales "de grandes dimensiones" en el mes de agosto, según aseguró el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

En buena parte del noroeste peninsular, el tiempo fue "muy seco o extremadamente seco", destacó Del Campo. Eso hizo que el "riesgo fuese extremo" en Galicia, Asturias y Castilla y León. Tras una primavera húmeda, que propició el desarrollo de la vegetación que se convirtió en "combustible extraordinario", las altas temperaturas, la ausencia de lluvias y los vientos cálidos del sur propiciaron los incendios.

Ejemplos notables fueron los casos de Oviedo y Gijón. En la capital asturiana se registraron 41,2 grados de máxima el pasado 15 de agosto. Los registros homogéneos en la capital son relativamente recientes, desde 2012, pero en ese periodo no hay precedente comparable. De hecho la máxima más alta registrada desde entonces se había producido el 17 de julio de 2022, con 39,1 grados. En Oviedo también se produjeron el pasado verano las medias de máximas más elevadas y las temperaturas medias más altas desde 2012.

En cuanto a las precipitaciones, fueron las más bajas en los últimos años. En Oviedo, con 83,2 litros por metro cuadrado registrados, se trata del cómputo más bajo desde 2012, con una diferencia de 18,1 litros por metro cuadrado menos que los que se produjeron en el verano de 2013. En Gijón se computaron 55,4 litros por metro cuadrado, también la cuantía más baja de una serie que arranca en el año 2001, y 11,3 litros por metro cuadrado menos que el registro que hasta este año era el mínimo: el de 2005.

En el conjunto de España, la temperatura media ha estado 2,1 grados por encima de la media habitual y ha sido el verano más cálido desde 1961, superando al de 2022, que hasta ahora era el más cálido de la serie. La Aemet califica de "extremadamente cálido" el verano en Asturias, con anomalías en las temperaturas de unos 2 grados por encima de lo habitual. Ya en junio los termómetros en el Principado sobrepasaron los registros medios ampliamente.

En la península se registraron tres olas de calor: la primera del 18 de junio al 4 de julio; la segunda (principalmente en el sur) se focalizó entre el 16 y 18 de julio, y la tercera ola se extendió del 3 al 18 de agosto, con temperaturas que superaron los 45 grados en algunos puntos de España.

Las precipitaciones se quedaron en el 81% del valor medio, lo que convierte a 2025 en el séptimo verano más seco del siglo.