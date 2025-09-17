Asturias acepta la propuesta del Gobierno que recortaría tiempos en rutas de autobús

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, dirigida por el socialista Alejandro Calvo, ha aceptado la propuesta del nuevo mapa concesional de rutas de autobús planteado por el Gobierno central. El plan, aún por concretar, establece que las comunidades autónomas gestionen todas las rutas internas, mientras que el Estado se encargaría de las conexiones entre territorios. El objetivo del Ministerio de Transportes es reducir los tiempos de viaje en trayectos interautonómicos, donde actualmente se realizan muchas paradas poco utilizadas que alargan el recorrido. Esos apeaderos pasarían a formar parte de las redes autonómicas.

En cualquier caso, la forma concreta en la que se logrará esa mejora de tiempos, prometida por el Ministerio, está todavía pendiente de definir y no tiene fecha, ya que depende además de la licitación de varios contratos de concesión. Hace un año, Transportes propuso recortes de tiempo en trece rutas que pasaban por Asturias, con mejoras significativas en los trayectos. La línea que más se beneficiaría sería la de Coruña–Llanes, que pasaría de más de siete horas a casi cinco, con una reducción de dos horas y media. Otra ruta, la de Navia–Vigo, se acortaría en dos horas, pasando a realizarse en algo más de cuatro.

Fuentes del Ministerio recalcan que estas mejoras llegarán y subrayan que no se eliminarán paradas, sino que se integrarán en la red autonómica. En la práctica, Asturias ya gestiona toda su red interna, lo que significa que apenas hay pasajeros que usen rutas interautonómicas para desplazamientos internos dentro del Principado.

"El Principado de Asturias parte de una buena situación estructural en su actual red concesional de transporte público regional, que ya cubre la totalidad de los ejes intracomunitarios sin depender de los tráficos intercomunitarios gestionados por el Ministerio", explican desde la Consejería de Movilidad, que también informó que el Consorcio de Transportes de Asturias registró más de 39 millones de viajes en transporte público por carretera hasta agosto, un 8,4 % más que el año pasado. "Gracias a la coordinación con el Ministerio de Transportes y a las compensaciones asociadas, el Principado podrá mejorar la oferta de servicios públicos en los corredores estructurales donde actualmente coinciden rutas interprovinciales a cargo del Estado, lo que permitirá una nueva mejora en el transporte público para los usuarios de la región", destacan estas fuentes. Las comunidades tenían de plazo hasta esta semana para decidir si aceptaban la propuesta del Gobierno, que incluía una financiación extraordinaria de 40 millones de euros. Han dado su visto bueno Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Guipúzcoa y Álava, mientras que las comunidades gobernadas por el PP la han rechazado, algo que el Ministerio de Transportes ha calificado de "boicot".

Fuentes del Gobierno subrayan que el Ministerio prestará los servicios de las rutas en aquellas comunidades que no han aceptado el nuevo esquema a través de concesiones de la Administración General del Estado y critican que el PP busque "generar problemas sin aportar soluciones".